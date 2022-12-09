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投資新手就無腦買0050、006208？ 網：建議學習後再進場

聯合新聞網／ 綜合報導
完全不懂股票的股市小白想投資，卻被其他人勸阻。圖為示意圖。報系資料照
完全不懂股票的股市小白想投資，卻被其他人勸阻。圖為示意圖。報系資料照

投資理財學問多，許多人喜歡買賣股票獲利，不過若在投資前沒有做足功課，可能會面臨虧損風險。一名股市小白剛開設證券戶，雖然完全不懂股市，卻仍想投資，正考慮定期定額投資，但其他網友紛紛勸阻，建議他學習一定知識後再進場，另外也有人建議他之後買進0050、006208或存其他大盤

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我是股票新手，剛開了證券戶，我是屬於完全看不懂的人，但又想投資一點，所以定期定額可能比較適合現階段的我，目前只知道 0050、0056、00878、006208，請問各位哪個比較適合剛入門的呢？」

然而其他網友紛紛勸阻他進場，留言「先別急著買，增加一些理財知識再進場吧！看ㄧ些yt學一學，老王系列蠻適合新手的，新手別亂花錢買課程，市場永遠都在」、「完全看不懂為什麼要開戶，不是應該先理解才去做嗎？你這樣很危險好嗎？永遠不要投資自己不懂的東西！」、「不懂真的不要買。如果要買的話，要了解每個標的的購買理由、原因、預期未來走勢、風險等等」。

還有網友留言「覺得可以先投小錢買etf 安全又能感受股市」、「你如果要配置部位在台股etf，我認為基本上買0050或006208就很夠了，已達到分散風險」、「定期定額買Voo QQQ VT VTI SPY，什麼都不懂，那就乖乖存大盤，然後好好工作」、「我自己這四檔是買006208喔」。

大盤 理財 台股 Dcard 0050元大台灣50 006208富邦台50

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