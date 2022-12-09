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00878在11檔高股息ETF績效中僅第7名！ 第一名今年10月才剛上市

聯合新聞網／ 孫太
圖／中央社資料照
圖／中央社資料照

00919年度漲幅居冠，猜猜誰是2、3名？

高息ETF受益人數破200萬，存股族逢低布局！國內11檔高息ETF總投資人數突破200萬大關，規模來到3000億元。

觀察今年來11檔台股高息ETF績效表現，總計3檔維持正報酬、9檔表現優於大盤。今年剛成立的群益台灣精選高息（00919）上漲11%表現最佳，凱基優選高股息30（00915）上漲2.67%、大華優利高填息30（00918）則上漲1.13%，則居二、三名。

猜猜00878在高股息ETF排名的第幾呢？答案是：第7名；不過如果以成立滿周年計算的話，00878則排在第3位。

今天有粉絲提到00919上市的時機點真的恰恰好，孫太回：「運氣也是實力之一唷！」其實，最終還是回歸「選股邏輯」。

既然大家都是高息ETF，因此配息的「殖利率」應該都是大同小異，不會相差太多，但長期投資看的是整體績效，因此年度績效就是一個不錯的參考值。

明年度開始大家都站在相同的起點上，就會更有參考比較值唷！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF

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