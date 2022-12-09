0056已填息所以比00878還要好？ 專家：它今年總報酬率還贏9.2%

網友說看了一篇文章， 0056今年填息了，但是00878第一季除息前價格是19.75元，第三季除息前的價格是17.33元，至今都仍未填息。所以網友問我，0056是不是比00878還要好？

我想你是誤解了『填息』，所謂的填息就是『把除息的缺口填上』，0056在10/18除息前一天的股價是25.84元，12/1最高來到25.96，回到除息前的25.84以上，所以稱作填息。

從這裡可以看出填息是用『除息前一天』的收盤價做標準，可是你剛好買在這一天嗎？要是你買在6/16的30元你一樣是賠錢，填息不代表你有賺錢，而是要看你買進的成本。

填息也只是『文字遊戲』，不用太認真看待。今年股市往下走，00878採用季配息，在今年的2、5、8、11月除息，沒有填息算正常，因為股市向下導致股價也往下，0056股價一樣跟著往下。

報酬率的比較應該採用相同時間，0056在10月除息，然後說00878在2月、8月的除息『沒有填息』，這是很奇怪的講法。合理的作法，應該拿相同時間點做比較。因為0056是在10/18~12/1期間填息，所以比較這段期間的收盤價：

0056：股價從25.84到25.82，下跌0.02元，但是領到2.1元股利，總獲利為2.08，報酬率為2.08/25.84=8.05% 00878：股價從15.61到16.68，上漲1.07元，領到0.28元股利，總獲利為1.35元，報酬率為1.35/15.61=8.65%。

從上面【同時段】計算出來的報酬率，00878還是略勝0056喔！

網路上雖然有許多免費文章可以看，但是你要有判斷的能力，才不會被誤導。前面說到了填息只是文字遊戲，投資要看的還是總報酬率。0056今年填息了，季配息的00878則沒有，那麼0056就比較好嗎？比較2022年的總報酬率，發現00878還贏了9.2%，所以你知道為何我說『填息只是文字遊戲了』。

究竟要買0056還是00878，0056指數在12月有重大更新，將原本的30檔成分股擴增為50檔，可以納入更多的產業、並減少單一景氣循環股的影響，算是不小的變革。

其實我還是會回到指數的精神來討論，00878是用『最近一年跟最近3年殖利率』選股，0056則是用『預測未來一年殖利率』，算是各有特色。目前以00878的表現略勝一籌，但是0056有沒有機會扭轉？也存在變數，因為兩檔ETF每年都會更換2次成分股，當然會對往後報酬率產生影響，現在就說鹿死誰手也是有點過早。

投資的重點在於『分散』，00878跟0056的指數選股邏輯不同，剛好具有『互補』的效果，所以我是建議同時持有，而非單獨重押單一股票。

最後要講一下投資的觀念，當你看到某人一直推薦單一個股的時候，我心裡也是會質疑他的，因為這跟投資的『分散』哲理相違背。畢竟0056再怎麼好，有只有50檔成分股，無法代表台灣1700檔股票，同時持有多檔高股息ETF才可以囊括更多的公司。

再來就是每個人的條件也不同，如果你是有房有股票的退休人士，選擇安穩領息(但是報酬率較低)的高股息ETF，可以稱是懶人投資術，每天遊山玩水即可。

但是如果你是揹房貸的小資族，還是要增加高一點的報酬率，才可以早日改變你的未來。高股息ETF的選股都是以穩定配息為主，挑選的往往是獲利穩定的成熟產業，未來股價的爆發性不高，也就是很難賺到資本利得。0056從2007年12月發行的25元，到現在2022年12月的25元多一點，就說明了資本利得的空間真的是很少。

年輕小資族不要存太多的高股息ETF，而是要搭配一些市值型(0050、006208、00692)，你才有資本利得的空間，累積資產的速度也會快一點。就算是0056，我都是用『作價差』的方式操作0056，比起呆呆的存還可以賺到更高的報酬率。

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◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文：0056已經填息，00878則沒有，所以0056比較好？