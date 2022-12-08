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新手問0056和基金差別？網搖頭「ETF等於一籃子股票」曝最佳買法

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資新手詢問0056屬於基金或股票。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
有投資新手詢問0056屬於基金或股票。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

股市投資是門學問，股票也分為多種不同的類型，有投資新手近日想購入元大高股息（0056），不過卻搞不清楚0056到底屬於基金還是股票。對此，其他網友則解釋，ETF是可以在股市中交易的基金，簡單來說就是「一籃子股票」，風險較能分散，也有人建議他「ETF不要定期定額，可以定期不定額買進」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「小弟我是投資新手，雖看到0056這款基金有點想購入，但我打開國泰證券發現0056本身也是股票，請問0056到底是基金還是股票，以投資新手來說還是建議買基金嗎？」

其他網友則解釋，ETF為指數股票型基金，是一種由投信公司發行，追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現，在證券交易所上市交易的開放式基金。ETF兼具開放式基金及股票之特色，上市後可於初級市場進行申購或買回，亦可於次級市場盤中交易時間隨時向證券商下單買賣。

有網友留言「ETF就是一藍子股票，好處是比起單押一支分散一點，不過重點還是買的成本」、「買ETF真的不要定期定額，看一下大盤和基金走勢，至少定期不定額，現在可以別買太多」、「如果你是為了領股息才買0056，千萬不要這樣做Ｍ因為領股息只是左手換右手而已，投資要看的是總報酬率」。

ETF Dcard 0056元大高股息

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