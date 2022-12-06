空手「等合理價」必將錯過報酬！ 她：買不到97元就買99元的0050

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聯合新聞網／ 財經雪倫
中央社
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朋友跟我說：「我覺得這波股價還没到底，現在反彈只是暫時的。」

N年前他說：「我覺得台灣房價太高，台灣少子化，這房價太離譜了，誰會買！」

他一直在等合理的房價、一直在等合理的股價。

股價或是房價都要有供需雙方才成立，有供給就有需求，或是有需求就有供給，没有合理的股價、房價，只有你願意接受的價位

有人買，自然有人賣；你覺得貴，會有人覺得便宜，大家看事情的角度不同，就看這個標的在心中的價位多少。

朋友因此空手了幾年，房價一直往上漲，他每次看到房價，每次都講太貴了，房價總有一天會跌，最近兩岸緊張，他說終於等到了！再來個大一點的風吹草動，台灣房產就要崩了...

我不曉得您身邊有没有這樣的人，因為等，錯失很多機會或許他們想要極大報酬，但也因此錯過很多可以累積起大報酬的小報酬

我們常想很多、計劃很多，最後都没有行動我們很難算的那麼精準，差不多就可以執行了。

就像我買不到97元的0050，但買了99元也挺不錯！

◎內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此

房價 台股 0050元大台灣50

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