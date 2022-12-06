0050、00878、2884...月投1萬存股！退休想靠股利過活 網狂推：買006208

股利分為現金股利、股票股利，也就是俗稱的「股息」，公司將盈餘以現金發放給股東，可稱為配息或除息。有網友規劃買股靠股息度過退休生活，每月約可投入1到2萬元的資金，正在考慮的標的包括0050、006208、0056、00878、玉山金、兆豐金等。不少網友都推薦投資006208，也有人推薦全存金融股。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「希望未來能夠股息養活自己中老年，目前剩下13年左右退休，月薪大約落在4萬左右，就先不考慮買房買車成家立業，估計可以投入的資金落在1到2萬元，正在考慮的標的包括0050、006208、0056、00878、玉山金、兆豐金等」。

其他網友紛紛留言建議「2317鴻海是你最好的選擇，給他五年的時間沒翻倍，換下一檔」、「台股：006208、美股：S&P500」、「推006208」、「存0050存到10年後賣掉換金融股或00878領股息」、「我還有25年左右退休，年薪200w，我都存金融股」。

還有網友留言「每個月定期定額投0056或00878，創造現金流0056老牌了，00878是今年表現很好，分散投資吧」、「金融股推玉山金，每年穩定配股、配息」、「存qqq、vti」、「投資全市場才是最穩的，搭配債券降低波動，退休後將債券比例拉高，定期再平衡」。