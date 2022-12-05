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0056調整成分股「賣5買26檔」！專家：這支合理預期會有不小波動

聯合新聞網／ 股添樂
中央社
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0056最近一次調整成分股，即將由30檔變成50檔，時間點是2週後的12/19至12/23，調整股票如下：

也就是說，他們即將賣掉左邊5檔股票，用這筆錢買進右邊26檔股票，所以常理推斷，左邊股票影響會比較大。

台泥、中鋼、中鴻、超豐、陽明5檔即將被剃除的股票，如果以金額來看，目前陽明占比最高，多達12.7萬張，但是就陽明當前的流動性觀察，應該影響不大；反倒是持有3.1萬張的超豐，以目前每天成交量不到2000張的情況，合理預期到時候應該會有不小的波動。

這種波動也正是0056為什麼要從30檔變50檔的原因。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

0056元大高股息 ETF 1101台泥 2002中鋼

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