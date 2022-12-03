元大台灣50新成員擁題材 法人力挺

元大台灣50追蹤的臺灣50指數成分股變動，元大高股息成分股檔數擴增，由於這二檔ETF合計規模高達4,424億元，新增成分股成為市場新明牌。法人指出，其中永豐金、遠東新、日月光投控等龍頭股或集團股近一周更獲三大法人回補，成為下周上漲潛力股。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股財報空窗期有利集團及法人作帳，建議均衡布局大型龍頭股或集團股，特別可以集團龍頭為主要觀察標的，另外，跌深且具產業利基的中小型股評價具更多擴張空間，也可留意。

就ETF新增成分股來看，包括兆豐金、元大金等金融股，遠東新、台玻、大成鋼等傳產股，以及日月光投控、景碩、旺宏、南電、瑞昱等科技股，除了有成為ETF新增成分股題材，部分還具備集團作帳題材，近一周更獲得三大法人回補逾千張以上，挾雙重利多，後市可望續有表現。

當中金融族群可望受惠美國升息來到尾聲，美債殖利率過高不易，行情出現回溫跡象；遠東新等傳產股有疫後消費解封商機；半導體股今年經大幅修正後，評價普遍偏低，也是資金近來逢低回補族群之一。

台新投顧副總黃經理文清指出，美聯準會12月有望放慢升息步調，確立這波反彈信心，帶動資金回流。