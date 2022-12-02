升息導致股市動盪 這「兩檔ETF」越通膨賺越多？

YouTube頻道《說書人 JK》影音解說，既然通膨不是最近才有，為何股市前陣子卻瘋狂下跌呢？並且推薦兩檔升息通膨環境下，表現相對抗跌的ETF，分別是FH富時高息低波（00731）以及群益道瓊美國地產（00714）。

以下為影音內容：

長期身處通膨社會，小時候的珍奶一杯20元就可以買到，現在一杯都要價60元了。

一個成長型的經濟體，本來就會有通膨的情況，良性的通膨會讓現今的流動率增加，不會讓消費停滯，因為今年不買，理論上明年會貴上一點點，所以大家會選擇消費。

但近年因為美國的QE，讓世界各國都跟著印鈔票。舉例：民國91年新台幣的發鈔量為6000多億；民國110年卻來到了2兆6000多億，發行的數量增加當然物價也跟著上漲變貴。

低利率以及無限的QE，讓貨幣的供給量大幅的增加，副作用就會造成這些多出來的貨幣，會去追逐有限的商品，也就是大家手邊的錢都變多了，自然商品的價格就會變高，這就是通貨膨脹。

但大家一定會覺得我的錢沒有變多啊？放心，你老闆的錢肯定有變多，現在疫情趨緩，通膨上升的情況下，美國聯準會自然會開始升息，FED也暗示今年聯邦資金利率的區間會來到4.25-4.5％。

升息導致資金外流，所以台股也就跟著跌跌不休，甚至各國恐會面臨經濟衰退，高通膨的問題困擾全球，而且金融市場也因為這樣子的波動，所以投資人都想要找抗通膨的標的，近期股市上沖下洗，波動非常大，如果心臟不好或是心態不佳，很可能會影響身體健康，或是砍在阿呆谷，又不小心追高「多空雙巴」（指在市場中追高殺低）。

所以自然「抗通膨和低波動」就是現在選擇標的的標準。

升息階段應該投資什麼ETF？

1.高息低波動的ETF

低波動的FH富時高息低波（00731），今年約莫下跌了8％，同時間大盤跌了25.8％。

今年全球金融市場動盪，俄烏戰爭以及聯準會大幅升息，還有製造業的庫存非常多，造成了很大的波動，00731相對的空頭時期發揮了抗跌的效果。

低周轉率

00731所追蹤的指數每年3月會定期換股，一年調整一次，減少交易的換股成本。

低稀釋風險

有收益平準機制，達到公平的目的，配息錢的申購不會稀釋配息金額，影響原先就持有的股東權益。

高配息

今年配息2.8元，換算殖利率大於5％，成立以來每年的殖利率落在5.2％，在產業上，金融及電子產品各佔35％。

2.房地產ETF

群益道瓊美國地產（00714），台灣首檔參與美國不動產市場之權益型REITs ETF，包含受惠5G、雲端、物流等長期趨勢之成長型不動產；主要收益來源為租金收入及交易不動產之資本利得，收益每季分配予投資人，其股利率優於投資等級債殖利率，為希望獲取穩健收益的投資人之新選擇。

今年以來的跌幅同樣比大盤來的少，在同時間大盤-30％時00714跌15％，確實比較抗跌，平均殖利率也有4％，固定的內扣費用差不多在1％，雖然相對大盤型來得較高，但還在可以接受的範圍。

在通膨時代，基本上租金都是慢慢跟著漲的，所以這類的ETF也是可以考慮的標的，尤其大盤已經有點回跌，殖利率就會越來越高。

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