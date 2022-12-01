只存1張金融股就是加薪的開始！他：超過「這數目」開始很有感

【撰文・退休老杯杯】

前陣子，回答了朋友兩個問題，留個筆記。一個是：存股的目標怎麼訂？另一個是：為什麼你存官股的金融股？

首先，第一個問題，還在工作的朋友，如果想走存股這條路，我的建議是先不要用一次大量的現金流去當成目標（例：一年50萬的被動收入…）不然會很有挫折感。

我建議，還在職時，存股的目標，可以以自己為自己加薪的心情來做，如果以一張一年配1元的股票來講，大概會是： 存股1張，每年加薪1千元。（以年為單位加薪） 存股12張，每月加薪1千元。（以月為單位加薪） 存股60張，每月加薪5千元。 存股120張，每月加薪1萬元。 存股240張，每月加薪2萬元。 存股365張，每天加薪1000元。（以天為單位加薪） 存股548張，每天加薪1500元。 存股730張，每天加薪2000元。

把目標放在張數的累積，以及加薪的感覺，而不是每年的大數目進帳，積少成多，並持續增加部位，在過了100張後，每年就會開始很有感覺，500張後，生活就會過的比較滋潤，同時也因為擁有這樣的被動收入，而不用為退休後的生活有太多的擔憂。

而第二個問題，因為我本身因為已退休，需要的是「長期」+「穩定」的現金流，所以，選擇了存官股金融股與ETF的方式做為投資的策略，而為什麼選擇官股金融股：

很簡單，只有兩個簡單的理由

一、同樣是把錢放在銀行，你想當的是當年利率不到1％的存款客戶，還是4％以上的存股股東呢？

二、政府每年的歲收來源，有一部分都需從官股銀行中提款，所以官股銀行除了股權不易變動外，股利配發也相對穩定。可帶給我「長期+穩定」的預期現金流。

但在最後，我也會跟朋友們說，這是符合我需求的策略，也是我正在做的事，請依自身的現金流需求與風險承受能力評估後，再做為自身的策略調整，千萬不要我講什麼就做什麼喔！

作者：退休老杯杯

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資隨記25_存股的目標怎麼訂? 為什麼我存官股金融股?