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8千定期定額怎麼買？網：全部006208就好別自找麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問定期定額投資選擇。台股示意圖。聯合報系資料照
網友詢問定期定額投資選擇。台股示意圖。聯合報系資料照

為節省時間及手續費，許多股票投資人會選擇定期定額，有人會集中一支鏢地投資，也有人會同時投資多支標的分散風險。有網友詢問，他規劃每月投入6000到8000元定期定額投資，目前投資標的包括00878、0056、006208、2884，不過其他網友紛紛建議他「集中投資006208」，直言「別沒事找麻煩」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每月投入6000到8000元定期定額投資，目前投資標的包括3000元00878、1000元0056、2000元006208、1000元2884，他詢問，「會建議單買一檔拉大持股數。還是分散買？」

不少網友建議他集中投資006208，有網友留言「006208就這樣，別沒事找麻煩」、「006208就好」、「台股只建議80％買006208，20％買0051，其他基本上不用配」。

其他還有網友留言「00878的金融其實偏多雖然沒有玉山金，但我覺得可以不要再配2884了，0056換成00919可能會更好，0056的股息未來可能被稀釋」、「巴菲特有說集中投資」、「VOO、OOO」。

台股 Dcard 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 2884玉山金

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