少年股神？00878存股「投資計畫」曝光　23歲男累積資產200萬　

股票投資可以賺取額外收入，不過投資計畫的擬定也相當重要。一名23歲的投資人靠著股票投資，資產已累積200萬元，他表示，自己以現金流為主，因此選定00878為投資標的，股息再持續買入或存其他金融股，明年目標累積資產350萬、股息15萬。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他以現金流為主，選擇00878投資，領到的股息可以持續買入或拿去存其他金融股，23歲的他資產已累積200萬元。

該網友建議，投資小白可從ETF（0050、0056、00878）、金融股著手；投資方式包括定期定額，依照每月能投入的金額去擬定投資計畫，在每月固定日期自動買入，方式簡單也不花時間。

另一種則是不定期不定額，當手上有閒錢時，見綠就買，不過買多少需先評估好自己的財務規劃。

其他網友則留言「23歲有這樣的成積很勵害，都不知道我23混什麼」、「蠻建議現金流考量的話，可以再配00919 兩者配息月份互補」、「23歲這樣很厲害，我自己是永豐大戶投定期定額，有多的資金平均分配00878、0050」、「0050可以換VOO」。