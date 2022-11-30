0056改50檔違背初衷…將被00878正式超越？ 他：長期持有影響不大
除息之後的元大高股息（0056），近日價格又站回25元，今年底有很機會就能填息成功。現在這個價格買進能不能買進呢？
YouTube頻道《知美JiMMY》分享，長期持有0056就不需要考慮買點在何時，他也認為0056從30檔改成50檔，違背了當初高股息ETF的選股初衷，雖長期持有不會有太大的影響，但會稀釋掉「預設未來一年最高殖利率」的這項優勢。
以下為影音內容：
2020年3月19號，0056價格最低來到21.85元，短短一年，2021年4月29號，0056價格就突破歷史新高，來到36.12元。
不少人後悔，21元的時候怎麼沒有單筆投入進場，經過了一年半，2022年10月26號，0056除息完畢，價格最低來到23.28元，距離2020年疫情最低點，僅剩1.43元的差距。
許多投資人都紛紛猜測，0056今年會不會填息失敗？不過短短三個禮拜，0056當日最高價格來到25.64元，距離除權息價格25.84元，只剩下0.2元差距，短短一個月填息率最高已經來到90.48％。
話題馬上轉變成，0056有沒有機會在年底前填息成功。
0056適合長期持有還是短期賺價差
短期持有：想要透過明天的漲跌賺取價差，沒有所謂適不適合持有的問題，因為一切就是靠「運氣」，就是問自己覺得明天的股價會是上漲還是下跌，如同去賭場「猜大小」一樣，且世界上沒有任何一個人，能夠精準預測短期的「最高點」和「最低點」到底在哪裡。
長期持有：透過定期定額，搭配「微笑曲線」平均持有成本，價格下跌時，降低自己的長期持有成本；在價格上漲的時候，好好享受帳面損益增加帶來的成就感。
股神巴菲特說過：長期持有成長資產的人，遇到市場非理性下跌應該要感到高興，因為終於有機會用低於實際價值的價格，幫自己買進更多未來能夠持續成長的商品。
0056成分股將從30檔變成50檔會有什麼影響？
這樣的改變對於長期持有的投資人會造成什麼影響？
影響其實不大，不過違反初衷；0056被市場稱為高股息ETF，最初的選股目的，也是為了預測出「未來一年」，「殖利率最高」的30檔股票，和其他追求穩定，透過最近一年、三年數據判斷殖利率的ETF不一樣。
好不容易預測出殖利率最高的30檔股票，卻又加入31至50名來拉低整體殖利率，有一種把「預設未來一年最高殖利率」這項優勢給稀釋掉的感覺。
讓不少投資人開始好奇，0056今年能夠配發高達8.1％的高殖利率，改變策略犧牲高殖利率優勢後，明年有沒有機會正式被國泰永續高股息（00878）超越？
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