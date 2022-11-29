00878受益人數早晚超車0056？她：「黃金交叉」或許出現在這時候

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，儘管2022年股市表現低迷，但ETF卻獲得大量投資人青睞，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）和國泰永續高股息（00878）成為3座大山，尤其是00878一整年在規模和受益人數上的成長堪稱「無極限」。

以下為影音內容：

現在台股ETF上市加上櫃的數量正往240檔邁進，題材豐富又充足，其中有三檔穩穩佔據了排頭的位子，可以稱它們為三大天王，規模至少1200億元起跳，受益人數超過62萬人，很明顯跟其他ETF不在同一個量級。

分別是0050、0056跟00878，即便今年以來股市的整體表現不佳，天王ETF的報酬率也是苦苦掙扎，但無數投資人還是勇敢加碼進場，尤其00878更上演了大驚奇。

看到三大天王的成長狀況就知道，0050和0056是長年冠亞軍組合，本身的基數就相當龐大，但今年依然有著強勁動力讓它們更上一層樓，0050不斷推高台股ETF規模紀錄，0056不斷刷新台股ETF受益人數，使得3000億元（規模）或100萬人（受益人數）這兩大關卡，或許也沒那麼遙遠了。

而2022年00878這匹黑馬肯定留下了傳奇的一頁，從誕生時主打季配息擁有不少知名度，到去年底擠身前段班，今年火箭引擎發動一路追趕老大哥（0056），看那成長幅度真是unbelievable（難以置信）。

00878一暝大一吋的勵志故事，真是2022年股災中ETF投資人茶餘飯後的熱門話題，目前規模離TOP 2 還有段距離，不過受益人數已經是坐二望一，能不能超車0056成為新一代國民ETF呢？

在台股ETF裡面目前受益人數排行榜前五，至少都有20萬以上的支持者，今年股市遇上滅頂大浪，各ETF績效是「苦哈哈」，不過看走勢就知道，00878爬升的速度是特別凶猛，去年的時候才排名第4，到今年二月先超車國泰台灣5G+（00881），6月跨過0050的高牆，恐怖的是腳步沒有絲毫放緩，擋在前面的就只剩下0056。

俗話說「既生瑜，何生亮」接下來就排除其他ETF，單獨把00878和0056抓出來對比，今年只剩下最後一個12月，00878有辦法上演奇蹟超越0056嗎？

從去年11月統計到今年的11月20日，逐月紀錄的是最後一周的受益人數數據，從PK圖中可以看到00878今年氣勢如虹，尤其在2、5、8月這幾個除息月份暴漲特別明顯，11月則可能伴隨台股一陣急拉一些投資人脫手，不過還能月增兩萬人應該是可以確定的事。

今年9月是兩者最接近的時刻，相差6萬6千多人，正當無數00878派看好第一名換人之時，年配的0056放大招，宣布現金股利每單位2.1元、換算殖利率8.1％，果然買盤湧入大甩尾，光是一個10月就增加了10萬受益人。

總結

0056暫時可以不用太擔心，畢竟目前有11萬人數的領先，這數字可不算小，今年剩下最後一個月，0056「再再再」一次連霸是沒有問題的，與00878的戰火會持續到2023年。

如果大趨勢沒有改變，預估「黃金交叉」或許會在明年第二季出現。

提醒，投資人數的高成長只代表廣大散戶朋友喜歡這檔ETF，並不代表績效的好壞，當然更不可能預見未來報酬率的高低。

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