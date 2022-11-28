0050何時能進場…白天或黑夜、幾分幾秒買進最佳？ 他給出這答案

【撰文・阿福哺】

大家好，阿福哺又來分享這個禮拜的心得了。

自從2022/10/25這一天0050跌破百元大關來到96元左右，各方湧動，無數人踏浪而來詢問阿福哺是不是可以買0050了？

到了2022/11/18這天0050來到114左右的價格，很多人開始問這一波是漲真的或者漲假的?該不會跟選舉一樣作秀吧？選完就又跌回去了，焦慮阿！

對於何時能買0050，阿福哺一律回答anytime+anywhere！

不論身處何地，白天黑夜，分秒不爭，只有打開app+戶頭有錢，隨時能買。

只要價格漂亮，看了甚至喜歡，入袋為安，那賣了又有甚麼不可以呢？

但是，就是這個BUT...

如阿福哺本周標題說的，財富分配的機會人人都有，但是，有誰能把握住機會呢？

阿福哺在2022/10/25這天被同事問個莫名其妙，這天阿福哺去聽雨軒享受一下人生的解放，一旁有著同樣雅興的同事就問阿福哺說，你買了沒？

阿福哺當下呆住，想說是有拜託我買甚麼嗎？仔細回想中實在想不起一絲有關這位同事拜託我買東西的任何情境。等這位同事從聽雨軒出來後，阿福哺用最誠懇的表情，懷著滿心的歉意跟這位同事說實在把這位同事拜託的事情忘的絲毫不留，請這位同事再跟阿福說明一次，阿福哺今天立馬處理好！

這位夏史仁同事聽了之後，哈哈大笑對阿福哺說，今天0050價格跌破百元大關了，我這位提倡0050的大師有沒有買到96元的那一波！

說完這位同事還繼續笑個不停，看著阿福哺認真的表情讓他止不住笑意。

這下阿福哺才搞懂這位夏史仁在說甚麼買了沒？

阿福哺馬上回說:

你真的會嚇人耶，還以為是拜託我幫忙買甚麼我忘了，原來是問0050我有沒有買喔！

接著阿福哺反問夏史仁他自己有沒有買，夏史仁的答案沒有脫離常人的思維。

史仁回答說:

我沒有買阿，可能會再跌阿，等跌到50元再來買也不遲！現金在手天下我有。

阿福哺語重心長的說:

死人阿~阿不，是史仁阿，你這樣想就不對了，我常常在說，下坡沒有麥子，上坡也不會有麥子！永遠不要去猜高點或者低點！最後你連一點都沒有！

恭喜你，你現在就是一點都沒有...

夏史仁聽了很不為然的說:

反正我不買就不虧阿，要是現在買了隔天就跌我才虧錢好嗎！

而且那些專家都說不看好2023年的景氣，肯定還會再跌，那當然要等跌更低在入手阿！

阿福哺聽到這裡只能搖頭，接著因為工作關係無法繼續跟扯鈴下去。就先各自回去了...

阿福哺後來在思考，顯然在阿福哺自己的投資規則中，夏史仁是沒有把握住財富重新分配機會的人，倒不是說沒把握住0050來到96元這一波的機會，而是在"明顯往下跌的趨勢中，沒有順勢布局"

以阿福哺的投資策略，這次0050跌到96元確實沒有買到，因為阿福哺的投資策略是定期定額+跌10%再度加碼！

阿福哺的每個月1號左右扣款，2022/10/3這天0050的價格是102左右，離96元只有差6元，並沒有跌幅達到10％，依照阿福哺的投資策略當然不會買進！

透過事後的分析，阿福哺不認為自己的投資策略有需要調整的地方。反倒認為夏史仁同事應該會錯過低價買入0050的好時機！

與其聽專家說，聽各入高手分析，還不如心中有自己的一套投資買賣系統來的好！

阿福哺已經不會去理會那些專家還是高手分析何時會跌或者何時會漲了。

因為阿福哺的投資計畫是以20年為期的。

台灣股市長期看下來是呈向上趨勢。

由上圖可見，除非碰到國家毀滅性的戰爭或者全球性戰爭，不然就算經歷各大金融災難，台灣股市整體依然呈現向上趨勢！

所以阿福哺才會說，【想要累積財富先買一張股票先。如果想要分散風險那就買入跟隨大盤指數的0050、0056、006208、00878的任一隻】，選一隻自己喜歡的。

如果想要有更高的報酬率，那只能在每次的相對低點，一次投入大筆的資金。

剛好這次的0050應該就是相對低點，如果這時候進場建倉布局，也是很好的時機點！

如果不想冒險的人，也可以這時候進場，分批買入也是可以。

最糟糕的是甚麼都沒有動作，在場外觀望，一直猜測真漲還是假跌，卻喪失財富重新分配的機會，這顯然不是很好的做法。

所以這次的財富重新分配的機會有跟上嗎?如果沒有，那自己沒有進場的理由又是甚麼呢?歡迎各位朋友下方留言互相交流。

今天的文章阿福哺就分享到這裡。

以上建議純屬個人分享，並非適合每個人，請理性思考，感性衡量，人性操作。

阿福哺不負任何盈虧之責任，在此免責聲明！

作者：阿福哺

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：在投資路上的你，還在想現在是牛市或是熊市嗎？財富重分配的機會人人都有，卻各個沒把握？