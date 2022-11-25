每月一千…兩年苦存到5張0050？ 他改1習慣：資產增加10萬

投資理財時，若是本金龐大，獲利也會更快更有感。有網友分享「存股終於有感」，原來是因為他從每月投資一千元，改為大量投入，累積投資到五張0050，月底結算資產發現竟比上個月多了10萬元，讓他又驚又喜。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「存0050兩年多， 一開始一個月一千塊，買了一年連一張都沒存到，股票漲跌完全無感，玩了一年累積信心、加上最近儲蓄險到期解約，開始大量投入，累積到五張0050」。

該網友說，「這個月結算資產一看居然比上個月多10萬塊左右，這對我一個月入三萬的小資族可是大錢，細看發現是上月97萬、最近大概115萬，這才深刻體會到，張數增加後、股票漲跌個幾塊真的差很多」。

該網友也說，「看來要好好對自己下暗示不要去管帳面上的數字，也不要一直去看、不然怕下次股價下跌一不小心心態就崩了」。

其他網友則留言「那個要存 10 年以上」、「我就慢慢慢慢慢存00878，速度不快，股息沒領什麼大錢，但用每月自己幫自己加薪的心態小小有感，目前一個月平均3000」、「我是00692一個月五千，年化報酬還不錯，配息也不錯，內扣費用又低，前陣子低迷有多買零股，漲上去超開心」。

還有網友留言「不錯啊，但要記得沒有賣出前都是紙上富貴，現在剛好有上漲，下跌的時候才是能否抱住的關鍵，以及考驗你的內心是否堅定」、「你這個規模如果挺的住的話，改存小台你會發現新世界」。