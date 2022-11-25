00878一年多次配息的股票有什麼好處？ 他列「五點」：省補充保費

【撰文・茉園存股隨筆】

一年多次配息的優點，一次報給您知

您知道嗎?股票不只有一年配一次息，有些股票甚至像ETF一樣，可以一年配多次息，而且，配息多次享有的好處還不少呢!我們一一來分析吧。

首先，先從源頭談起，107年11月，《公司法》修法，108年起上市櫃公司可以一年配多次息，包含半年配、季配，現金股利只要經董事會決議，股票股利經董事會決議，股東會通過確認，就能實施。這個修法能讓台灣更與國際接軌，例如美國的標普500指數裡的500大企業，超過8成的企業都採用季配息。

多次配息至少擁有以下優點：

一、除息時股價波動較小，填息較容易

想像一下，如果有一支股票，股價50元，如果一年配息4元，一次配的話，除息後當天股價會降4元，變成46元，股價波動率為8%，若分成季季配，每季1元，則每次除息後，股價只會降1元，變成49元，股價波動率為2%，波動性較小，相對的，填息也較為容易。

二、吸引法人與長線投資人投資

在現金股利發放前，融券必須強制回補，如果一年多次配息，融券回補的次數增加，可以減少想狙擊公司的投機客勢力，有利於股價的穩定，股價將比較能回歸到公司基本面的表現，而不容易受外在人為因素影響，這樣更能吸引希望獲利穩定的法人如外資、壽險、退休基金，以及長線投資人的青睞。

三、複利效果更佳

如果將股息重新投資，更能增進複利效果。例如，如果採用年配息，在12月匯入股息，改成每年3、6、9、12月各匯入股息，可以提早在3、6、9月就先得到股息，資金提早到位，就能更早將這些股息再投資，投資時間愈久，複利效果更明顯。

四、省下健保補充保費

自110年起，上市櫃公司發放的股利「單次」給付2萬至1000萬元，就必須課徵健保補充保費2.11%。以一般投資人來說，若年領股息7.8萬元，一次發放，就需繳補充保費 78000*2.11%=1646元。

假設分成4次(季)領，則每次為7.8萬/4=1.95萬元，不超過2萬元，則無需繳補充保費，是小資族的小確幸，這1646元可以再來多買一些零股，或犒賞自己吃個大餐、看場電影，不是也很不錯嗎?

但是對於超級大股東來說，就不划算了，因為有1000萬元的上限。舉例，若某位大股東年股息5000萬元，一次領息，則需繳補充保費1000萬*2.11%=21.1萬元。若分四次(季)領，每次領1250萬元，則需繳補充保費21.1萬元4次，84.4萬元。等於多繳了3次的補充保費，當然不划算了，我在想，因為季配息而多了這些保費，會不會造成這些大股東在除息前，造成棄息的賣壓呢?值得思考(或是他們根本不在意，哈)。

五、收到的股息次數較多，對存股族投資心理有正面影響

想想看，對一般著重在領息的存股族而言，投資了一年，才領一次息，跟一年領四次息，那種心裡層面的感受是很不一樣的，領到股息的實在感，有助於提升當下投資的價值感，能穩定心理層面，對於其持有的標的也比較有信心，有助於長期穩定的投資。

一年多次配息有這麼多的優點，令人心動吧!!這很可能會成為未來的趨勢，事實上，現在的台積電(2330)、尚凡(5278)等企業已經是徹底實行季配息了，有能力每季配息的公司，代表其營運獲利相當穩定，否則怎麼每季都發得出現金呢？而近期發行的ETF，如果大家有注意的話，像國泰永續高股息(00878)、永豐臺灣ESG(00888)等也採取季配息，而債券型ETF則許多都採用季配息，甚至有的還從季配息變成月配息，如中信高評級公司債（00772B)，夠猛吧！

以上分享給各位參考，希望大家投資收穫滿滿喔，週末愉快。

作者：茉園存股隨筆

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：一年多次配息的優點，一次報給您知!!