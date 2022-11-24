選00878還0056？網曝「優缺點」狂推這支：長期會更穩

投資股票時，選擇標的是最重要的考量之一，有網友發問「0056和00878推哪支存股？」其他人一致狂推00878，有投資人直指「長期來看00878會贏0056，相對更穩定，很適合追求穩定的現金流」，不過也有網友表示，兩者各有優缺點、策略不同，建議也可各投資一半資金。

一名網友在論壇「股市爆料同學會」發問「如果有閒錢，0056和00878推哪支存股？」

許多網友紛紛推薦00878，有人留言「一定是00878，只要看他們持股跟選股規則就知道，0056只看利率高的就選，會害人在股價高檔時買到陽明、長榮，這些景氣循環股並不適合長期投資賺股息的策略、「就因子投資的角，0056是分析師預期因子，00878比較偏傳統高股息因子，看起來878長期會贏0056」、「00878，一起存起來」。

不過也有人認為兩者各有優勢，留言「0056估未來高利率，00878的是今年及前三年高殖利率，兩者各有所長，0056賭成份比較大，00878比較穩，看自己要的是什麼，抱不抱的住才是重點」。

還有網友分析「0056的選邏輯是預估未來股息好的標的，有種主動式評估的概念，00878選股邏輯是過去五年表現好的標的，比較屬於被動式的概念。綜合來說各有優缺點，兩者策略也不同，所以可以選擇兩者各一半。若是只能選一檔，0056的部分如果評估的好，股息有機會爆衝，相對的也有可能爆減；00878的部分主要還是穩定，如果追求的是穩定現金流，這檔還是不錯的選擇」。