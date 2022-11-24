00878呼聲高不合理？他稱「抗跌也抗漲」：調整成分股後轉弱！

許多股市新手會在網上詢問標的選擇疑問，相關文章內經常有人推薦00878，網友不解「不懂00878的呼聲怎麼總是那麼高，買0056、00919不好嗎？」他認為，「00878今年抗跌，但近期來看也有抗漲，目前表現轉弱，應該是與進行半年的成分股調整有關」。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，「很常在很多新手存股請益文中都看到大家推薦00878，不懂為啥00878的呼聲總是那麼高，買0056或是00919不好嗎？個人覺得00919選股邏輯在12月加上EPS成長率篩選條件，是高股息ETF中第一個，雖然00878今年抗跌，但近期來看也有抗漲的情形，00878目前表現轉弱的狀況，看來跟他開始進行半年的成分股調整有關」。

該網友表示，「推測這次會剔除或是降權重的口袋名單會有8檔成分股，1216統一、1402遠東新、1605華新、2301光寶科、2324仁寶、2356英業達、2474可成、8069元太。

從上周五開始觀察，00878持續被申購，但股票持股張數卻不增反減，而且只集中減少這8檔。搭配他11月底，00878追蹤的MSCI台灣指數要半年度調整，可以推估這8檔一定是被降權重或是被剔除，且觀察這幾天都持續被投信大賣。調成分股最傷就00878自己，現在轉弱訊號相當明顯」。

該網友指出，「00878踢掉的成分股如果同時也是別檔ETF的成分股，就會被調整賣壓波及，像是0056或是00900的績效很可能會被影響。反觀，00878的要新納入的成分股，如果是別檔ETF的成分股，那就會間接受惠」。

其他網友則留言「有時代號好也是運氣的一部份，00878唸起來就比00919順口很多，要不然如果有ETF叫00414的，你看會有人申購嗎」、「熊市半年來高股息ETF普遍跌幅較小、電子股ETF跌幅較大；等到重回牛市，電子股ETF漲幅可能較大，而高股息ETF漲幅可能較小。金融ETF亦同」。

還有網友留言「這次的00878的調整，應該可以印證00919，用已宣告股利篩選加上12月預估股利選股，是否能成功超前部署。若成功就說明不是換股時間領先就夠了，選股方法也得前瞻領先。ETF真的需要隨著時間和市場去革新的」。