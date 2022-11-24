近兩年花百萬投資…0050、00878、2330！ 損益竟「一片綠」？

今年景氣差，股票市場變動也相對較大，有網友分享投入100萬投資ETF的成效，庫存損益為負4萬5186元，其他網友建議「存股至少放十年，金字塔投資，定期不定額」。

一名網友在論壇Dcard分享投入100萬投資ETF的成效，0050定期定額總付出成本587,459元，總投報率-3.15％、庫存損益-18,484；00692總付出成本284,174元，總投報率-5.54％、庫存損益-15,753；2330總付出成本266,903，總投報率-4.1％、庫存損益-10,949。

該網友表示，「前幾個月股市真的慘慘慘，這兩周回來蠻多的，我的部分0050買在126.5、878買在17.28、台積電買在525，希望今年下來 0050、00878、台積電可以是正的。

其他網友則留言「都說存股了，就至少放十年唄，金字塔投資，定期不定額」、「存VOO/QQQ吧」、「乖乖買零骨塔，放下一切投機賺錢的想法，在熊市還想靠大盤賺錢」、「反正都要存股了，現在這麼低加碼拉均價」、「存股最困難的就是前5年….如果遇到崩盤會懷疑人生」。

不過實際損益分享的時間落在8月底，帳上的數字有幾檔應該虧損更少，甚至有已經翻正的。