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股市上漲拉高買入成本…停扣是好方法？ 大俠用0050舉例：錯過資本成長

聯合新聞網／ 方格子
股市上漲的時候，停扣定期定額是聰明的做法嗎？圖片來源/ingimage
股市上漲的時候，停扣定期定額是聰明的做法嗎？圖片來源/ingimage

【撰文・大俠武林】

最近真的超級多網友問我這道問題：

「大俠好，我有一個問題想問說，就是我在大約 100 塊位置買 0050 定期定額，但是最近的大噴射讓我有點錯亂，這樣的大漲我每個月大定期定額相對成本是不是會被拉高？我是不是要停止扣款了呢？」網友問。

大俠回答：

「以前 0050 我在 76 塊左右時買了 150 多萬，有位朋友跟著我一起買，然後在漲到 80 塊的時候我那位朋友就決定停扣，因為他怕持續定期定額下去他會拉高他的成本。」

結果他一路空手到現在，不知道這樣有看懂嗎？

以下大俠附上我在 76 塊左右時買 0050 150 多萬的對帳單

我那朋友選擇了停扣，但是大俠還是選擇不間斷持續佈局，然後 0050 到了 80 塊錢也還是繼續買，以下附上存摺簿。

結果我那位朋友一路空手到現在，不僅讓空手的資金錯過了資本成長，還錯過了幾次領股息再投入的機會。

Goodinfo
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投資要知道一件事情，買元大台灣 50 在 76 塊之後再也不買，的確乍看下報酬率會比有持續在做定期定額投資人的報酬率還高，但問題是您的思維要是只停在報酬率？而沒有思考到戶頭中不參與市場的資金，在這段期間少掉的機會成本？那麼恐怕您閒置的資金實質購買力，終將消失在一場場的通膨洪流中。

投資獲利 ＝ 資金使用率 x 報酬率

這段公式在講，假設 A、B 兩種策略在一樣的報酬率情況下，A 策略使用的資金效率比較大，所以整體獲利能大於 B，講白的就是投資不能只看報酬率來決定成敗，還要看投資人能持之以恆投入的資金量。

也就是說如果一個人在 76 塊買了 0050 之後就再也不買了，那麼整體的獲利會在將來有一天，輸給不間斷紀律定期定額下去的投資人。

那問題就來了，投資 0050 什麼時候要停利？

這問題太簡單了，在投資的時候就要先設定好目標是什麼？像是目標可以設定買房頭期款、買車資金、或是退休股息印鈔機。

1.也就是假設買房頭期款預計要個四百萬，那投資人就持續定期定額讓獲利達成四百萬時就調節拿獲利去買房，要不然就是持續定期定額讓獲利加上本金達成400 萬時就調節拿獲利去買房。

2.如果預計買車要花個一百五十萬，那投資人就持續定期定額讓獲利達成一百五十萬之時就調節拿獲利去買車，要不然就是持續定期定額讓獲利加上本金達成一百五十萬的時候，就調節拿獲利去買車。

3.而退休股息印鈔機預計年領息一百萬，那投資人就持續定期定額讓年領股息達成一百萬之時，就這樣毫無技巧且純靠紀律即可達成。

那要是一直沒達成目標怎麼辦？

這問題就更簡單啦！那就持續拿閒錢以及股息回買佈局，直到獲利目標產生。

作者：大俠武林

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：「大俠，最近的大漲會將我的成本拉高，所以我應該要停扣嗎？」大俠用真實對帳單來回應您。

0050元大台灣50 ETF 定期定額

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