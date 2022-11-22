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ETF三年報酬率全負數 大學生不敢進場！網推首選0050和這支

聯合新聞網／ 綜合報導
台股持續震盪，網友不敢進場投資ETF。 （本報系資料庫）
台股持續震盪，網友不敢進場投資ETF。 （本報系資料庫）

台股持續震盪，21日終場收在14,449.39點，下跌55.6點，成交量急縮至1,770.35億元；三大法人賣超42.11億元。有網友打算定期定額投資，不過卻發現市面上的ETF三年報酬率都是負數，讓他猶豫不敢進場。其他網友分析，「ETF台股只推0050或006208」，還有人直言「0050比6208還賺」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問，他今年就讀大學三年級，打算定期定額投資理財，不過卻發現市面上的ETF三年報酬率都是負數，包括00878為-6.19％、00881為-12.78％、0050為-0.40％、0056為-16.18％，讓他猶豫不決。

其他網友則留言建議「ETF台股只推0050或006208，台積電如果你對它有信仰的話也可以，其他建議不要留不要繼續扣」、「如果是只用每個月定期定額，用每年獲利去算我覺得0050比6208還賺，我都只算賺到的利益，偶爾有點閒錢會去買台積電」。

還有網友留言「如是長期佈局市值型的ETF往下跌，應該不會猶豫繼續扣累積較多單位數，除非是中短期價差考量才需考量進出點位，而高股息ETF除非有現金的需求，不然不太推，個人覺得0050的2330都快一半實在沒有分散的效果 應該說要買0050不如直接買台積電」。

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