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0056、00878、00919高股息ETF＝左手換右手？網曝「愛買」原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，買股票若不配息沒有意義。記者林澔一／攝影
網友認為，買股票若不配息沒有意義。記者林澔一／攝影

股票類型多樣，有投資人不解「台灣人都喜歡高股息ETF，如0056、00878、00919等標的，但高股息ETF就是左手換右手」，對此有網友表示，投資股票如果只有單純的投機「買低賣高」，股市很容易成為大泡泡，直言「買股票若不配息，難道要搶經營權嗎？」

一名網友在PTT發文表示，台灣人投資都喜歡投資高股息ETF，如0056、00878、00919等標的，但0056股價固定上上下下、00878抗跌不過上漲幅度有限、00919剛上市不久才剛好遇到台股低檔，他不解問「高股息不就是左手換右手嗎？」

另一名網友則回文表示「如果股票如果都不配息的話買股票要幹嘛？搶經營權嗎？買股票的本質不就是希望參與這間公司的盈餘分配嗎？如果公司賺錢都不拿出來分的話，除非你在這家公司，可以在內部享受到這家公司賺的錢，不然這家公司賺不賺錢跟你有什麼關係？」

該網友表示，「如果有一間公司只發行一千張股票，目前市價一張10塊，公司公布今年大賺錢，一張發9塊，配息之後一張股票市值剩下一塊，這家股票一定衝上去，股價漲上去的本質，正是投資者認為投資的這筆錢，相比往後可以拿到的報酬是划算的」。

該網友說，「如果做股票單純投機買低賣高也是能賺錢，但是要投機的前提是要有夠多的人在做投資，不然這個市場不就是個大泡泡而已，至於什麼左手換右手的。只是會計上算錢的問題罷了」。

其他網友則留言「一支不會分潤、無法增加股東權益的股票買了到底有什麼用？」、「股息派和增長派的戰爭，沒啥意義，各有優劣」、「永遠不分錢，但你可以賣掉你的股份」、「公司賺錢股價就上去了啊，不就低買高賣」、「他不配息給你，但一直長大，你不是賺更多？」

高股息 ETF 台股 PTT 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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