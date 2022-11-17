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他讚「0056股息入帳前填息」沒剝奪感！網嗨喊：爽賺8％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年震盪波動大。記者曾學仁攝影／報系資料照 曾學仁
台股今年震盪波動大。記者曾學仁攝影／報系資料照 曾學仁

今年台股市場震盪波動大，各類股票投資者紛紛叫苦連天，不過有投資者大呼「0056股息入帳前填息的感覺真讚」，直呼是「沒有剝奪感的股息」。其他網友也認同表示，「之前看推文一直酸就一直買，現在只有爽而已」，還有人炫耀「這次填息賺8％，順便退稅一起賺」。

存股族透過把錢投入股市，持續累積股票，再領取股票股利及現金股利，而除息是指分配現金股利，填息則是指除息發放現金股利以後，股價又再回到除息日前一日的收盤價，從除息到填息完成的時間，稱為填息天數。

一名網友在PTT以「0056股息入帳前填息的感覺」為題發文表示，「除息前一片唱衰存股族今年會賺了股息賠了價差，去年12天填息的紀錄應該是很難打破，但今年也沒差到哪去，這個勢頭應該本週五前就能填息，下週入帳的股息就是穩妥妥的淨收入，沒有剝奪感的股息，0056讚」。

其他網友也留言「還好除權息那天尻了不少張」、「你這樣很多嘴砲崩潰，每年都要打嘴一次」、「不buy一直在臭56，又要被打臉了」、「56這波很有機會價差股息兩頭賺，爽」、「56就是推」，但也有人不認同留言「這波跌深反彈一堆屌打56，不知道你在爽啥」。

台股 PTT 0056元大高股息 ETF

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