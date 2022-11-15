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00878、0050、0056、皆輸它！ 這檔ETF「定期定額」10月加碼最多

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

國民定期定額10月人氣榜：國泰永續高股息（00878）連20月增。

證交所公告10月份的定期定額結果，在10月份大盤破底殺到12,629的情況下，投資人的信心難免鬆動，絕大多數ETF都出現月減。

最指標的0050、006208和0056持平，前段班只有資優生00878繼續穩健成長3.8％，比起9月再多3610人，總人數已將近10萬，連增月數已累積到20個月！

上個月人數暴力上升4成的元大台灣高息低波（00713），這個月支持度再增11.3％達到7143人。

因為00713是每3、6、9、12月季配除息，在9月開出單季3.6％的超高殖利率之後，規模也迅速增加，截至11/11為止已經來到110億了。

12月初即將再度公告第二次季配的金額，應該很難再開出1.45元那麼高，但如果能有1元也很甜了，畢竟在明年除息旺季前還有3月和6月要配。

股票組在10月仍然是金控的天下，其中月增冠軍是前幾天已正式合併日盛金的富邦金(2881)，單月增加8.2％，11月排名應該有機會超過台泥再加1。

同樣屬於龍頭金控的國泰金（2882），10月股價幾乎都在3字頭，定期定額也出現6.7％的成長。

◎內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 2882國泰金 2881富邦金

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