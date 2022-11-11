00878明年配息恐縮水？ 專家提「三個不可能」：有無逢低買進才是重點

今年不少企業獲利呈現衰退，我們都知道，企業的配息來自獲利，因此有不少股民對於明年配息已提前感到焦慮了。雖然這份「焦慮排行榜」上目前青一色都是金融股，不過也有部分聲音質疑明年的00878同樣有可能發生股息縮水的情況，受影響的機會高嗎？

先說結論，我認為影響不大，主要理由有3：

首先，00878這檔ETF持有30檔成分股，而目前看來明年股息最有可能受影響的金融族群只占25%。

其次，這檔ETF選股的規則看重的是過去一段時間下來的平均殖利率表現，能夠入選的股票一般都歷經很長時間的多空循環了，也幾乎都是長期能維持高股息的類型，其實不太需要擔心。

第3，老闆們也不想得罪股民，尤其台灣股民偏愛高股息的特質幾乎是印在臉上了，要是配息縮水或是不配息，就過去案例股民的不滿可是會直接反映在股價上。所以先別提這檔ETF配息會不會縮水，我甚至認為金融股要發生配息縮水的機率也不會太高。

所以綜合以上3點，我認為與其聚焦這檔ETF明年股息表現，不如把目光聚焦在如果還有低點，你到底有沒有勇氣逢低買進。這麼說吧，00878一年配息頂多也就1塊，然而最近多的是有機會卡位到1塊以上價差的入手點。

這麼說吧，您究竟在意的是這1塊以上的價差，還是那1年1、2毛錢差距的股息呢？

補充：最近一次配息是11/16，在此之前買進都能參與

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