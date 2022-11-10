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選0050還0056？網反推買這檔：更適合長期持有

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「該買0050還是0056？」報系資料照
網友詢問「該買0050還是0056？」報系資料照

買股選擇標的是一件很重要的事，有網友打算將薪水用於投資ETF，詢問「該買0050還是0056？」不過許多網友反而建議投資006208，原因是「內扣低更適合長期持有」。

一名網友在論壇Dcard詢問「該買0050還是0056？」他表示，「小弟每個月薪水都會固定存一些，但之前都是活期存款而已，感覺利息很低，想說直接拿來每個月投資ETF，請問應該買0050還是0056好或是買金融股之類的？還有現在入場時機好嗎？還是要再等等？」

其他網友則留言「0050一張10萬每年給你5450元， 0056一張2萬4每年給你1500元」、「0056只是高股息，時間拉長0050帶來的報酬還是大於0056，現在科技股低點可以進，想抄底就看自己有沒有本事」、「0056股息沒有再投入的話，長期會輸0050蠻多的」、「不會選就各買一半，報酬率高的繼續放另一個砍掉」。

不少網友建議「006208，內扣低更適合長期持有」、「0050我會選他的攣生兄弟，006208內扣費用低」、「要領息又要年化報酬不錯，可以可慮00692，我自己買006208」。

ETF Dcard 0050元大台灣50 0056元大高股息 006208富邦台50 00692富邦公司治理

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