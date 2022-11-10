新手存股想從這兩支下手 網推「00878可以買」曝原因

股票投資不簡單，新手進場需考慮的面向也不少，一名股市小白發問「存股應該從0056、00878開始嗎？」其他網友認為，現在是適合進場的時機，建議分批進場，且「只要下跌的時候敢越跌越買就可以」，還有人說「00878現在可買，要除息了」。

一名網友在PTT發文表示，「新手爬文，感覺存股應該從0056、00878開始？想從這兩支開始入手達成微笑曲線，不知道這樣是否比較適合新手，或是我有時間看盤的話應該從低價（非中資）個股開始買賣？」

其他網友則留言「存，時間久了你就會微笑了」、「不然你要存0050嗎」、「現在存已經贏萬八存股了」、「定存美元」、「現在進場還行吧，但你猶豫就持有現金，當個靈活的小青蛙」、「先定存美元，等明年跌破萬點，換回來分批買進」、「只要你的心態是存，其實現在入場是差不多的時機」。

還有網友留言「資金控管好、分批，現在大盤這點位贏很多人了」、「花10塊買，配超過10塊就贏了！加油」、「沒研究就先買一些ETF」、「隨便買，反正已經贏今年進場的了」、「我建議你拿閒錢1到3成進去玩個2年就有答案了」、「有人就適合短線賺快錢，有人就是適合存股，沒一定準」。