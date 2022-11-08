台股含息總報酬第一的ETF竟是這檔？ 老牛：有「3低1高」特色
高殖利率存股族看過來！不少人問老牛：「高息低波」ETF成效如何？
從報酬率走勢就可以看的一清二楚，今天老牛就來介紹，有高股息低波動的FH富時高息低波(00731)。
00731績效
截至9月底，含息總報酬為台股ETF第一名（不含槓反ETF），而其所追蹤的富時台灣高股息低波動指數，在6M、IY、2Y以及今年以來績效都高於其他台股高股息指數，從績效證明加入低波動因子的確有發揮穩定效果。
00731特色
3低：低波動、低定審次數、低稀釋風險。
1高：高金高銀，金融股銀行股佔比高，受惠升息循環，降息循環表現亦佳。
基本資料：
ETF名稱：FH富時高息低波
代號：00731
上市日期：2018/04/20
目前股價：53.4元
追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數
經理費：0.45％
保管費：0.035％
成分股檔數：40檔
配息制度：年配息（11月除息）
00731成分股篩選規則
富時台灣高股息低波動指數：
從富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數的成分股中，選取出40檔波動度低、殖利率高的成分股。
前十大成分股（比重）：
（資料來源：復華 9月投資月報）
中華電：7.90％
中信金：6.56％
兆豐金：6.33％
國泰金：6.02％
統一：5.88％
第一金：4.94％
元大金：4.27％
廣達：3.74％
台泥：3.66％
永豐金：3.34％
歷年股息發放狀況
自上市以來，00731已發放4次配息，歷年股利2.09~4.3元，年均殖利率介於4.27~6.92%之間。歷史平均年化配息率為 5.20%。今年每單位配息 2.80元，預估配息率 5.31%
近一年報酬比較
5檔高股息ETF中，00731的含息報酬率優於其他4檔，波動度也較低。
指數報酬率比較
4種指數中，富時台灣高股息低波動指數優於其他3檔，波動度也較低。
總結
00731特色：
00731具備「3高1低」特色，在空頭年其低波動因子發揮穩定效果。並且00731今年績效表現高於其他台股高股息指數。
適合投資00731的族群：
1. 喜歡領息穩健投資
2. 想分散投資的產業
3. 存股族
00731目前一股53元左右，如小資族想投資，但又害怕購買一張的負擔過大，老牛建議可以用定期定額、逢低加碼，也可以零股的方式投資。
至於何時止跌呢？沒人說得準。但老牛發現從00731的資產配置中，可看出3成持股集中在金融股，所以金融股何時止跌，就是00731能穩步向上的關鍵哦！
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