台股含息總報酬第一的ETF竟是這檔？ 老牛：有「3低1高」特色

高殖利率存股族看過來！不少人問老牛：「高息低波」ETF成效如何？

從報酬率走勢就可以看的一清二楚，今天老牛就來介紹，有高股息低波動的FH富時高息低波(00731)。

00731績效

截至9月底，含息總報酬為台股ETF第一名（不含槓反ETF），而其所追蹤的富時台灣高股息低波動指數，在6M、IY、2Y以及今年以來績效都高於其他台股高股息指數，從績效證明加入低波動因子的確有發揮穩定效果。

00731特色

3低：低波動、低定審次數、低稀釋風險。

1高：高金高銀，金融股銀行股佔比高，受惠升息循環，降息循環表現亦佳。

基本資料： ETF名稱：FH富時高息低波 代號：00731 上市日期：2018/04/20 目前股價：53.4元 追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數 經理費：0.45％ 保管費：0.035％ 成分股檔數：40檔 配息制度：年配息（11月除息）

00731成分股篩選規則

富時台灣高股息低波動指數：

從富時臺灣50指數、富時臺灣中型100指數的成分股中，選取出40檔波動度低、殖利率高的成分股。

前十大成分股（比重）： （資料來源：復華 9月投資月報） 中華電：7.90％ 中信金：6.56％ 兆豐金：6.33％ 國泰金：6.02％ 統一：5.88％ 第一金：4.94％ 元大金：4.27％ 廣達：3.74％ 台泥：3.66％ 永豐金：3.34％

歷年股息發放狀況

自上市以來，00731已發放4次配息，歷年股利2.09~4.3元，年均殖利率介於4.27~6.92%之間。歷史平均年化配息率為 5.20%。今年每單位配息 2.80元，預估配息率 5.31%

近一年報酬比較

5檔高股息ETF中，00731的含息報酬率優於其他4檔，波動度也較低。

指數報酬率比較

4種指數中，富時台灣高股息低波動指數優於其他3檔，波動度也較低。

總結

00731特色：

00731具備「3高1低」特色，在空頭年其低波動因子發揮穩定效果。並且00731今年績效表現高於其他台股高股息指數。

適合投資00731的族群：

1. 喜歡領息穩健投資 2. 想分散投資的產業 3. 存股族

00731目前一股53元左右，如小資族想投資，但又害怕購買一張的負擔過大，老牛建議可以用定期定額、逢低加碼，也可以零股的方式投資。

至於何時止跌呢？沒人說得準。但老牛發現從00731的資產配置中，可看出3成持股集中在金融股，所以金融股何時止跌，就是00731能穩步向上的關鍵哦！

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