該參加00878除息嗎？專家建議新手：用「這方式」買進試試水溫

【撰文・懸緝】

00878國泰永續高股息

國泰永續高股息(00878)，於11/1公佈，2022年第4次除息，每股將擬配發0.28元，於11/16進行除息，預計12/19匯入帳戶，只要在11/15(含)以前買進的投資者都可以進行除息。

選股邏輯

00878國泰永續高股息，它的主選股邏輯是：

1. 優質企業：公司符合ESG，環境保護(Environmental)、社會責任(Social)、公司治理(Govemance)

2. 獲利穩健：市值7億美元以上，近四季EPS>0

3. 高殖利率：殖利率前30大，依近12個月年化股息殖利率及近3年平均年化股息殖利率加權計算出股利分數。

00878是利用過去的績效作為依據，可以避免選到收益不穩定的公司。

高殖利率

以今年2022配息來看：

2月22日，每股配發0.3元股利，除息參考價19.45元，殖利率1.5%

5月18日，每股配發0.32元股利，除息參考價17.57元，殖利率1.8%

8月16日，每股配發0.28元股利，除息參考價17.05元，殖利率1.6%

11月16日，每股配0.28元股利，假設除息參考價16元，殖利率1.75%

全年殖利達到6.65%，也算是不錯的表現。

圖片來源 Goodinfo

平準金機制

而為了避免股本稀釋的問題，所以加入了平準金的機制。所謂平準金制度，就是原本規模不大的基金，因為股利發放良好，導致一堆投資者大量湧入想搶領股息，導致規模瞬間膨脹，會稀釋股利並影響原有投資者的權益。

所以後來加入的投資者，公司會拿出投資者部分資金當作平準金，並當成股息發放給你。就好比你去參加家庭聚會，每家人都要帶一樣菜去參加聚會的意思。等規模穩定後，平準金的比例就會下降了。

成份股

圖片來源 Money DJ

成份股的部分，截至11/3日，電腦及週邊設備佔比27.62%、金融保險佔比25.34%、通信網路8.7%，其他還有電子通路、其他電子、水泥、紡織纖維、食品、塑膠、電子零組件…等。

電子電腦類：仁寶、光寶科、聯強、華碩 金融保險類：兆豐金、第一金、元大金、富邦金、中信金 電信類：中華電、台灣大 生活類：統一

以上這些公司，也是很多存股族很愛的標的，至少連續十年都有穩定配息。

00878成份股 / Money DJ

結論

希望這篇文章能幫助到大家了解到這檔ETF，這檔是我觀察一陣子後，發覺在配息上及抗跌上都有不錯的表現，分享給大家。今年年初開始，懸緝也開始慢慢佈侷這檔，雖然目前報酬是負的狀態，但依這檔選股邏輯來看，長期下來我對它還是有相當的信心。

圖片來源 懸緝

特別說明一下，股票短期來說確實會有很大的震盪，建議對市場還不熟悉的朋友，建議用零股交易的方式先零股買進試試水溫，等你真的適合投資股票後，再慢慢加大部位。

當然你也得作作功課，因為00878也即將在11月調整成份股，屆時還得再觀察它的後續表現。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：00878國泰永續高股息即將在11/16除息0.28元