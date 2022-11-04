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想進場台股前10大ETF可嗎？ 專家曝投資心法：有台積電的先不要

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台積電表示，3奈米製程進度並無改變。 路透社
台積電表示，3奈米製程進度並無改變。 路透社

國人最愛的ETF前10名到底是那些呢？

理財作家羅際夫於節目《姐夫的理財心事》中列出分別是哪10檔，及其績效和配息，更分享前10ETF的投資心法。

以下為影音內容：

在投信公會的一項調查中，全台灣投資人選擇投資標的的時候，ETF在這幾年忽然竄升名列前三名。

以投資人數多寡排列，截止至10月底，第一至第十排序分別為：

元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、國泰台灣5G+（00881）、富邦特選高股息30（00900）、富邦台50（006208）、國泰智能電動車（00893）、中信關鍵半導體（00891）、中信中國高股息（00882）、富邦越南（00885）。

績效如何？

這10檔ETF最近一年的報酬率，因為市場跌的關係，所以績效不會太好，有分跌多跟跌少的。

跌多的像是00893、00891還有0088這三檔，跌幅都超過30％，真是令人擔憂的問題，很多投資人持有恐都心慌慌。

跌少的像00878只跌了7.9％，相對起來它是抗跌的。

至於殖利率，近四季最高的是0056有15％，但不能只看單一的殖利率，還要看股價的跌幅，兩相比較之下，才會知道實際的報酬是多少。

半導體在台股的地位崇高，但近期利空的消息不斷出來，進而衝擊到股價，而有台積電（2330）持股的ETF也間接被影響到績效，10檔ETF當中有4檔分別是0050、006208、00881、00891，這幾檔的績效看起來相對跌幅真的就有比較多。

前10大國民ETF 投資心法攏底加

1.有台積電的先不要：含台積電持股的ETF，現在這個時間點先不要投資，因為半導體的逆風狀況還沒有結束，必須要等庫存調整完之後再進去投資較好；可以參考台積電法說對未來展望，開始出現比較樂觀的預期，那時候就是很重要的投資點。

2.科技類股多看少做：因為升息的關係，受創的程度也比較高；想投資可以等升息告一段落的時候再進場。

3.高股息ETF繼續定期定額：投資高股息就是追求配息跟長期穩定的發展，所以用定期定額的方式就可以繼續持行，不要停止扣款。

4.單筆投資者做好停損停利準備：不只賺錢的時候要停利，賠錢的時候進場價位買高了，套牢越久資金的成本壓力就更大，倒不如先做停損的動作，10-15％是一個參考的數字。

◎本文內容與 品觀點 合作產出，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 0050元大台灣50 00882中信中國高股息 00891中信關鍵半導體 00900富邦特選高股息30 006208富邦台50 00881國泰台灣5G+ 00893國泰智能電動車 ETF 2330台積電

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