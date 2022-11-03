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空頭時期00878就是「抱緊處理」！ 專家：吃不飽但也不至於餓死

聯合新聞網／ 股添樂
路透社
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去年這個時候，台股接近萬八，股市交投熱絡，台積電（2303）一致看好上八百一仟。據當時多位網友說法，盤中要進公司廁所有高機率遇到塞車排隊。

一年過去了，股市蒸發超過5000點，如今廁所不塞了、交易量萎縮了、股民也一個個回歸生活不再關心了。

以股添樂為例，這陣子分析什麼半導體電動車，常常觸及低得不忍直視，有時還得自個點讚刷刷存在，就好像告訴大家我還沒陣亡。

對大多數投資人來說，這個時期談2奈米不如談五斗米、聊大數據不如追影劇。不過，唯獨有個議題至今仍然維持熱度不減，那就是「高股息ETF

今年大盤下跌超過5000點，但是大多數高股息ETF都表現得相對抗跌，這項特質對於上半年在股海一度遭遇「滅頂」的股民來說，簡直有如汪洋中的一塊浮木。

以國泰永續高股息（00878）為例，今年以來雖然跌去了13%，不過這個表現明顯優於大盤的-25％。怪不得有媒體朋友表示，不過是在節目中分享高股息ETF的看法，竟然令收視率出現短暫回春。

事實上，我也一直很認同將高股息ETF作為空頭時期擁抱的標的，根據我的經驗，有些股民就是要買這種商品才睡得著，特別是空頭時期。別提什麼2位數的元大台灣50（0050）很香，還是3字頭的台積電超跌，光是抱著擔心受怕，可能還等不到反彈，就要先去身心科掛號。

所以投資還是「先講究不傷身體，再講求效果」。抱得住、不會擔心最重要，有了這個基礎，再來看報酬表現。否則，沒有那個心臟熬過黎明前的黑夜，你再說什麼0050抱10年翻倍、還是台積電長期上看一仟，都沒有意義。

找到適合自己屬性的商品很重要，00878的定位很清楚，就是不求大漲，只求穩定領息，雖然吃不飽，但也不至於餓死，特別在空頭時期，這種特質尤其重要

很快地，最近又到了配息時間了，預計每單位配發0.28元，2星期後的16號除息，15號前都能參與。我看了下，今年配息數字還高過去年，挺好的。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 ETF 2330台積電 0050元大台灣50

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