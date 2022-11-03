0050就算跌到80元「不加碼、不攤平均價」 他又說台股沒有悲觀的理由？

美股達人Joe's investment於《投資嗨什麼》中，表示台股從基本面來看，其實沒有悲觀的理由；但為什麼0050跌到80元(十年線以下)，他卻也不會加碼攤平？

以下為影音內容：

台股沒有悲觀的理由

今年有跌價的投資商品，若是明年來看可能都不會跌了，因為其實是美國在緊縮貨幣政策，全世界受到影響，不過台灣的升息進度還好，因為通膨膨脹相對沒那麼嚴重。

台灣的出口還是很強，今年其實外資撤出很多，現在都是本土的投資人進場比較多；但對台股的看法其實沒有那麼悲觀，因為美國的需求、消費還是很強的，台灣的經濟基本面也還行，股票卻跌很多有一種超賣的概念。

今年的台幣跌很多，但台灣的企業出口之後，收美金進來，換成台幣後其實是有匯兌優勢的，財報可能沒有帳面上的差；雖有些科技商品庫存比較高，但預估到年底就會差不多調整完了。

倘若美國聯準會還是一直持續這麼「鷹派」，市場覺得不對勁就會呈現下跌，投資人就要能夠撐過去，因為台股還是會跟著美股跌，只不過跌幅可能沒有美股那麼深就是了，但短期來看應該還是會很慘烈。

投資人若是蓋牌兩個月，之後再度看盤可能會覺得指數差不多，但中間過程可能已經「血流成河」後又漲回來了，手頭上還有現金的投資人還是可以大跌就買，因為股票的價格已經比前9個月來的更低，投資態度上可轉為積極，因為大盤下跌20％，但經濟產能、整個生產力不可能這樣驟降20％，現在股票是有超賣的情況。

0050跌到什麼價位會進場投資

其實投資並沒有一定要買在最低點，自己的資金部位要做好控管是最重要的，這樣才能撐過低潮期，因為連撐都撐不過後面的輸贏就跟你無關。

有人問我手上0050均價約是120元，現在價格是110元（9月26日），不會想要攤平下來至少115元嗎？

這個答案要考慮到投資人的本金是否足夠，做好部位的調節，要買到自己可以承受的部位，也能承受能負擔的資金風險。

同理也是，也有問題假設0050跌到80元，會不會想要抵押房子加碼投資？

我不會做這樣的事情，要做好資金部位管理，做到可以承受的情況就好，因為市場在恐慌的時候「停損潮」是很驚人的，所以最重要的是要能夠撐過下跌的時間點。

若是沒有超過資金的極限，要持續擴大加碼那當然沒有問題！

但沒有資金或股票投資的部位很大，壓力很大情況下就不要硬做，要盡量穩住自己的心理素質，不是說每筆錢都要賺到，因為有些錢就是注定賺不到的，賺不到沒辦法就是先放著，過個半年、一年再來檢視股票。

投資是一個很困難的技術，要賺錢就是跟市場大部分的投資人做反向操作，「大家恐慌的時候更要貪婪、貪婪時反而你在賣股票」，長期來看要贏大盤或是賺錢就是要這樣子做。

這就是投資人要去忍耐跟建立的強大心理素質，能撐過才能長期存活在市場。

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