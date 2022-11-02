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這「3原因」一次買20張0050！ 他曝：長線投資買點還沒看到

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／中央社
圖／中央社

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，自己於10月31日買進20張元大台灣50（0050），原因有「三點」，並強調短中長期的投資邏輯完全不同，短中期的投資人可以考慮買進，長期者的買進點他則認為還沒出現。

以下為影音內容：

9月多的時候就有買進5張0050，價位比較高，有123、110元，均價落在116.8元；就目前的0050的股價來看，是賠了好幾萬元。

股市在打底的時候時間約莫落在3至5個月時間，這時候可以在月份之間做分批買進，9月已經有買進，10、11、12月份再買一部份，所以在10月31日買進20張均價99元的0050。

買入的3個原因

1.三天之內沒再創新低

觀察0050近期的走勢，最低價格落在96.5元，短線三天沒破底，可視為短底已經成功，投資人可以考慮買進。

選擇短中線佈局的時，可以設定一個低點；譬如前波低點是96.5元，要短線進出就可將此點當成是停利停損點，一旦破了這個點來到更低點，能用減碼一半的方式，讓自己的壓力減輕點。

2.站上短期均線

股價站上五日線，且五日線往上。

3.台股落後國際股市

道瓊已經彈到年線，美國的科技股都彈到月線，台股相對落後。

假設這周美國聯準會會議決策出爐了之後，市場的不確定性消失，或許台股就有機會反彈，這是有可能且有機會看到的狀況。

短中長期投資0050 邏輯完全不同

9月買進的5張加上10月底買進20張的0050，平均的持有成本是102.57元，只要0050彈至102.57元之前的套牢就可解套了

接下來會在11月或12月陸續把剩下的部位買齊，不過若是近期短線彈上去，假設彈回到季線，不排除會賣個10張，短線賺個價差

中期來看周線只要一兩個禮拜沒有跌破，這個周線可能就有短期的底部訊號，除非這周跌破96.5元，沒有的話可用周線的角度來看，能視為中期的底部或許出現了。

至於長線要用月線來看，需三個月沒有破底，目前是還沒有看到。

短線上是比較有可能出現反彈的局面，中期以周線的格局也很有機會，但以長線來看目前0050的買點，其實並沒有到

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0050元大台灣50 聯準會 破底 價差 ETF

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