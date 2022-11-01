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00878、0050定期定額怎挑券商？ 「5指標」曝光：1元手續費還要看上限

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，儘管今年股市表現悽慘，是步步下跌走空頭的趨勢，不過定期定額的人數和扣款金額是屢創新高，台灣投資人最愛哪些標的？有提供定期定額的17間券商，又該怎麼選呢？

以下為影音內容：

2022年慢慢接近尾聲了，今年可說是股市步步下跌的空頭年，多數投資人無論是買入或賣出，做決策時都相當艱難。

有在執行定期定額投資法的人，在今年下跌大趨勢的過程中，同樣考驗著每個人的信念和意志力，足夠了解、相信手上的扣款中的ETF或股票標的嗎？

這幾年定期定額投資法被越來越多台灣人接受，儘管股市表現不理想，不過看整體的大趨勢，有扣款買入的用戶是持續增加中。

以定期定額主力的ETF來說，和一年前相比，前8年的標的是一模一樣，至於TOP5從證交所有統計以來，除了幾少數月份有變動過，排行的ETF可以說幾乎沒有變過。

元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）更是王者級的存在，而國泰永續高股息（00878）今年超恐怖的爆發力，在定期定額上也有展現。

券商這麼多家 該怎麼選？

根據證交所公布的資料，截至2022年10月，一共有17家券商開辦定期定額服務。

從時間上來看可以發現，定期定額投資ETF或股票是蠻新的業務，官方於2017年初才開放，算一算還不到6年；最早由富邦證券搶到頭香，當年有9間券商加入，接下來幾年慢慢增加，競爭激烈絕對是好事，例如：對投資人最有感的就是手續費折扣。

篩選出今年成交金額最高的10家券商，知名度高、分點多、使用人數也比較龐大，而其中9家有提供定期定額服務，來比一比。

順序依照開放定期定額業務時間排的，並非推薦排名，統計的時間到10月下旬，現實世界中ETF推陳出新，也持續會有新股票上市，就用最多人定期定額的4檔ETF（0050、0056、00878、006208）和3檔個股（台積電、兆豐金、玉山金）當代表。

如果投資人有想選擇的標的，別忘了開戶前務必要先查清楚。

5個指標選擇券商

1.方便性

追求簡單、方便、夠懶人，就優先挑選提供線上開戶的券商，不用出門最舒服。

2.標的

開戶前要先確定自己心儀的ETF或股票有沒有在清單中，另外券商是否會勤勞新增標的也是很重要的參考依據。

3.手續費和上限

手續費1元是競爭激烈下的「基本款」，不過還是要小心，廣告都說「最低1元」，但有些是扣2000手續費1元，有些是1萬，也有2萬元1元，上限絕對是越高越省錢。

4.扣款日

每個券商提供的扣款日不同，也有比較自由的能任選，如果投資人有特別喜歡的數字可以稍微留意一下；之前有做過實驗，只要投資的時間夠長，選哪一天扣款其實沒差。

5.優惠活動

為了推廣開戶和定期，券商往往會拿出禮券抵用當誘因，這可是不賺白不賺。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 0056元大高股息 0050元大台灣50 006208富邦台50 2330台積電 2884玉山金 2886兆豐金 ETF 定期定額

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