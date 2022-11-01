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他問「有人買00692？」 意外釣出一票苦主都買在高點

聯合新聞網／ 綜合報導
不少投資人表示，自己的00692買在高點。圖／聯合報系資料照片
不少投資人表示，自己的00692買在高點。圖／聯合報系資料照片

台股持續震盪，有投資人紛紛出場止損，也有人逢低買進，試圖攤平成本。有網友好奇「有人買富邦公司治理（00692）嗎？」他從今年3月開始定期定額投資，目前均價29.94，該文釣出許多買在高點的苦主，有網友從36.58的高點進場，還有網友說「本想曬帳單有多慘，結果APP太久沒開自動解除安裝了」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「有人買00692嗎？」他表示，「前幾天看到0050的止損文，很多人蓋大樓，有點羨慕，希望自己買的00692也有這樣的人氣，PTT蠻多人都有推這檔，低調好、年化報酬不錯、走勢接近大盤，剛好這兩年配息又不錯，所以有類高股息之稱」。

該網友表示，「大家買的均價多少呢？第一次買在2019年11月除息兩張，今年3月開始定期定額到現在，目前均價24.94，下個禮拜要公告配息了，但個人私心不要配太多，反正都是要繼續投入的」。

其他網友則留言「我有買00692，本來想曬一下我的帳單有多慘，結果我的APP太久沒開，久到已經自動解除安裝了」、「幾乎從最高點開始進場，現在攤到29.X」、「高點買的，最高有到35.5，攤到現在30.29，006208更慘，哭啊」。

還有網友留言「你這個算是炫耀沒賠很多啊」、「逢低買，高了就賣」、「我買006208，最近買00692，但才剛開始」、「有考慮，但目前還是大盤006208，其他早空手」。

台股 PTT Dcard 00692富邦公司治理

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