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0056好便宜成分股增至50檔…買來作價差？ 專家：建議這方式

聯合新聞網／ 艾蜜莉
本報資料照片。
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睽違好久，元大高股息（0056）終於接近便宜價了！

不只很多網友大大，身邊朋友也都迫不急待想要買來作價差，等等...先別急。

先看一下，最近0056把成份股改到50檔，其實這應該已經是成立以來最大的改革，這樣子的改變我認為是好的，除了成份股變多，可以投資的產業也跟著變多，這樣同時達到兩個好處：

一、單一個股的影響程度變低，ETF的淨值波動跟著降低。

二、避免0056偏重投資在個別產業。

整體來說安全性增加了不少。

買ETF的方式有「單筆投入」和「定期定額」這兩種，單筆投入就是大大們說要作價差的方式，要是真的跌到便宜價以下，那跟個股一樣把資金分成好幾批陸續往下買我覺得是可行的，但我個人不會這樣做。

因為0056是高股息的ETF，我覺得還是最適合定期定額，這是最簡單，而且勝率最高的方式，畢竟它的強項是殖利率而不是作價差啦！

要單筆投入的話，可能找個股或是其它的ETF表現都會更好。

所以0056要是跌到便宜價甚至是5年、10年低點，可以考慮的是把每個月定期定額的份額變多，這樣在低成本的部位累積多了，對長期執行的人來說，微笑曲線的效果也會更好

那大家最近對於0056有什麼想法呢？也留言跟我分享一下喔。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此

0056元大高股息 定期定額

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