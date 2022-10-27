她砸30萬申購「全球版的0050」…為何不上市再買？ 竟因「貪小便宜」

看到一檔新ETF上巿，心動想投資，在什麼時間點買報酬會比較好？要在募集期還是上巿後？

財經雪倫於《投資嗨什麼》分享，自己用30萬投資「有全球版0050」之稱的國泰全球品牌50（00916），實驗給投資朋友看，正逢股災的現在為何不等上市後再買，原來竟是因為可以省下427元的手續費。

以下為影音內容：

投資00916原因

之所以會想要投資00916是被成分股所吸引，00916投資的美國地區就佔了84％，也有投資其他趨勢，比如：加拿大、瑞士、法國、英國、日本、韓國...等，布局全球說是「全球版的0050」其實也不為過。

投資的公司有「APPLE」和「Google」，刷牙洗臉用的「P&G」產品，化妝保養品的「萊雅」、「雅詩蘭黛」和「 Dior」，精品的「 LV」或「愛馬仕」，汽車的「Toyota」與「特斯拉」，信用卡的「VISA」和「Mastercard」，速食業者「麥當勞」，還有「星巴克」甚至是公司提供的「雀巢咖啡」，電腦的系統「微軟」，電商「亞馬遜」，出遊訂房網「booking.com」、「Airbnb」。

上述很多物品、吃的喝的、甚至是服務，都是台灣或多或少會接觸到的美國前50大品牌，算是生活周遭很常會接觸到的產品。

00916有結合VOO（集中在科技股）和VDC（必需性消費型產業），只要用一檔就可以打包好做好組合了，這也是吸引想去申購的原因。

申購新上巿ETF有三種方式

1.直接跟發行的投信公司

舉例00916是國泰投信發行的，所以可以去官網點選申購說明，已經是客戶就選擇書面申購就完成了；不是的話就必須先額外開戶。

2.透過合作代銷的券商

比較多人用這種方式，詢問自己平常下單的券商，有沒有配合自己想要申購的這檔ETF，有的話就可以在該券商申購即可。

3.透過合作代銷的銀行

詢問發行這檔ETF的投信公司，有沒有跟自己平常比較常往來的銀行合作，有的話可以找這家理專來做申購的動作。

同一檔ETF 申購買跟上巿買差異

從價格來看，申購期間買的價格就是15元，不會有任何價格上的波動；但上市之後，ETD會有折溢價，指數追蹤的公司股價會有波動，所以價格就不會等同於發行價，可能高也可能低。

申購期間的手續費就看各家券商而定，這次雪倫申購就沒有手續費；上市之後就會有千分之1.425的手續費。

最終決定申購的原因有兩個，第一是覺得美國聯準會在9月21號的利率會議前，會有很高的機率再做修正，那在公告利率之後，預估美股就會回穩一些，所以申購；第二是因為申購的買入手續費是0元，貪小便宜的心態，買30萬就等於省下427元左右的手續費，不無小補。

這樣買「大盤指數ETF」報酬才會高

近期因為美股震盪比較劇烈，00916的波動相對也會比較大，因為它是跟著大盤在走，從00916的表現來看，它是跟美股大盤的連動性非常高，大盤指數跌3％，其實就算非常高了，相對漲3％也是一樣。

美股長期來看，整個趨勢還是會往上的，只是因為最近剛好美股在盪鞦韆，相信等到美股回穩之後，00916的績效表現應該會更好。

如果投資人擔心買在高點，可以用定期定額的方式投入，如果希望有好一點的報酬的話，建議在股市修正、特別是遇到恐慌大家都不想看股票，新聞媒體都是看壞的情況下，這時候敢進場，相對日後就有機會獲得比較好的報酬。

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