00878、00692、2884該選哪支存？網曝第一優先是這檔

理財是一門大學問，每檔股票適合的投資方式也不盡相同，一名去年開始存股的網友表示，近日打算集中資源存股，但卻不知該如何配置富邦公司治理（00692）國泰永續高股息（00878）、玉山金（2884）三支股票比重。其他網友建議，若是為了配息「878跟2884擇一即可」，且第一優先購買應是00692。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他去年開始存股，從00692開始入手，中間陸續入手00878、2884，目前每月投入1萬元，平均分配三支標的，另每月會存1.5萬元，作為緊急預備金，等到存滿也打算加碼存股。

該網友說，近日接觸理財書籍，有專家推薦「資源先集中存再分散」，換言之，就是先將資源集中在某支標的，等到存到一定張數後再將資源分散存其他股。

因此該網友表示，「想把目前的1萬元改以7:3分配兩檔，或是直接存某一檔，預計先存到10張後再考慮分散，只是煩惱的是目前該以誰優先存呢？是配股配息的2884嗎？還是價格較低，比較快存滿的00878？還是最近跌慘，可以趁勢攤平成本的00692？」

對此有網友建議「你要配息878跟2884可以選一就好，我會選2884，像你說的還會配股，然後這三檔00692我會第一優先買，692接近大盤走勢」、「買大盤，不要買股息股，你目前應該也不需要那麼多的股息」。

不過也有網友留言「所謂的風險分散（資金分散），不適用於資產太少的人，因為就算遇見飆股也無法快速累積財富，然而將資金集中在一檔股票，能夠集中精神去研究它，確定方向後，大量集中購買，獲利速度也更快」。