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接種Novavax疫苗二日後「心臟不適」 93歲婦急診來不及死亡

00878從18元一路買到剩下15元怎麼辦？他一圖安慰：沒什麼好擔心

聯合新聞網／ 股添樂
股市下跌的時候，很考驗投資人持續參與市場的決心。圖／聯合報系資料照
股市下跌的時候，很考驗投資人持續參與市場的決心。圖／聯合報系資料照

下跌行情常常會激起投資人進場的意願，有些人是為了抄底，有些人是為了拉長線攤平。這張圖表統整今年以來新增最多散戶的前十檔股票，從這裡可以看出遇到空頭行情，多數散戶首選的投資標的，10檔有5檔是ETF，其中3檔是高股息。

股齡不滿1年的朋友，剛開戶就選了國泰永續高股息（00878），從18塊一路買到15塊，這陣子時不時扔個訊息表示自己壓力大、不敢直視庫存損益，甚至常常在夜裡懷疑自己選錯了標的。

我不知道怎麼安慰他，一方面下跌是事實，另一方面解釋了他老兄仍然持續鬼打牆。於是我只好粗暴地做出這張圖表來告訴他（發文時間10月20日）：兄弟，這已經是最抗跌的了。

股市會跌到什麼程度沒有人知道，不過如果是對波動忍受度極低的朋友，這檔ETF已經算是相對保守的了，再不然可能只剩擺定存或藏在床下保險箱的選項。都已經買了這麼保守的商品，其實也真的沒什麼好擔心了。

如果你有同樣症狀的朋友，把這張圖發給他吧！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此

00878國泰永續高股息 ETF

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