高股息ETF整理包／00919能投資嗎？與00878、0056、00900一起比較

這幾年台灣存股風相當盛行，高股息相關的ETF更是從2017年的5萬6645人（受益人數），到2022年4月份的時候，受益人數已經高達148萬5531人；成長非常的多，走在路上平均100人，就有5個人有投資台灣的高股息ETF，可以說是很夯。

YouTube頻道《Caven投資成長家》介紹10月剛上市的群益台灣精選高息（00919），並與國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦特選高股息30（00900）3檔加入同場較勁，到底孰優孰劣？

以下為影音內容：

00919群益台灣精選高息ETF介紹

這檔ETF的首次配息是在2023年的6月份，因為需要在掛牌上市後的180天，才可以開始配息。

00919指數篩選規則

所追蹤的指數是「特選台灣上市上櫃精選高息指數」，指數母體就是台灣的上市上櫃公司，會進行兩個篩選：

第一、是市值的篩選，依照市值的大小，挑選台灣上市上櫃公司，排名前300大的公司納入進來。

第二、流動性的篩選，也就是日均成交量要大於8000萬。

最後還會進行獲利能力的篩選，就是近四季的ROE（股東權益報酬率，是股神巴菲特非常喜歡看的指標）要大於0，ROE可以反應公司利用淨資產，產生純利的能力，ROE如果是正的話，就代表這家公司獲利能力是有保障的。

00919指數調整規則

會在5月和12月份進行成分股的調整。

5月份的調整規則

依照股利率的大小排序，選取前30檔的公司為成分股。

因為台灣的除權息旺季是在6-9月份這段時間，在5月份進行成分股的調整，就可以將即將配發高股息的公司先納入成分股當中。

12月份的調整規則

依照「預估股利率」的大小排序，選取前30檔的公司為成分股。

預估股利率：股利率*（1+累積前三季同期每股税後盈餘成長率）

股利率的部分就是看該公司的近四季現金股利是多還是少，還會看過去三季的EPS成長率，也就是說如果過去這家公司過去三季他的淨利潤成長率非常高，就代表這家公司有持續賺錢，就可以獲得比較高的分數，比較容易納入成分股當中。

也就是說指數注重高股利率，也有考量公司的營利增長能力，因為企業如果獲利越來越多，通常股息就會越配越多，光是獲利成長也會帶動股價的增長。

成分股會依照股利率進行加權，在看流動量指標調整權重，每一檔成分股最高的權重只能到10％，最少是0.5％。

00919vs.0056vs.00878vs.00900 大PK！

00919是屬於上市上櫃的前300大公司，所以樣本數是高達了300個，0056則是台灣50跟中型100加總就是150個，00878大約只有90個，00900是台灣上市櫃公司前200大，在樣本數的部分00919是有比較多的樣本可以進行篩選。

再來成分股股利的篩選標準，0056是預估股利率，00878則是看它的歷史股利率，00900跟00919則是宣告股利率，但00919的優勢在於成分股一年只調整2次，00900一年是調整3次（4、7、12月），00900從今年投資到8月31日為止，它的內扣費用高達0.9％，照這樣的趨勢算下去00900一年的扣扣費用，只少是1.2％以上。

另除了0056是年配息之外，其他的3檔ETF都是屬於季配息。

配息部分00919是3、6、9、12月，這部分比較特別，在台股的ETF當中比較少見，可以補齊其他台股高息ETF沒有配息的月份，若投資人想要搭配月月領息，那00919是可以納入其中。

最後收益平準金機制，0056和00900這兩檔沒有，但是00919和00878就有收益平準金機制。

00919收益平準金機制

一檔ETF宣布要配發高股息時候，許多投資人就有可能會買進，當大家都開始買入的時候，原本這檔ETF只要配發5億元的股息，但是因為大家瘋狂買入，這5億元的股息就會因此被稀釋，這樣對舊有的投資人來說是非常不公平的，因為持有那麼久，股息卻被後面買進的人給稀釋。

所以就衍生出了收益平準金的部分，會使舊有投資人的配息，不會因為新投資人湧入，稀釋了原先的配息率。

研究心得

除了0056之外，現在有非常多的ETF可以做選擇。

所介紹的00919也是一檔高股息的ETF，它有納入EPS的成長率，這是一個很不錯的指標，代表這家公司有越來越賺錢，也等於股息可以配發比較多。

另外00919是一檔季配息的ETF，配息月份跟市場上所看到的ETF是蠻不一樣的，是可以填補那些沒有配息的月份。

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