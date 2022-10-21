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存股不是選擇績效好的股票？ 專家：存最適合自己的

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
存最適合自己的股票才是王道。 聯合報系資料照
存最適合自己的股票才是王道。 聯合報系資料照

買你喜歡的 不必爭論

記得N年前去法國，看見當地LV包的價格大約是台灣的七折，雖然小車平時沒有揹名牌包的習慣，但總覺得機會難得，不買可惜，於是我在巴黎買了人生中第一個LV包。

然而這種撿到便宜的愉悅感並沒有持續很久，平日揹著它出門，動作總是小心翼翼，深怕弄髒、弄溼，再加上皮製的材質在存放上也要時不時留意濕度避免發霉，沒想到買個包會把自己搞得心理壓力這麼大。

因此，那一次的購買經驗讓我撿到了便宜，卻增加了不少心理負擔。如果時光能倒流，我不會選擇買LV包，而是用相同的錢多買幾個自己喜歡、常用的Longchamp包，即使撿到的便宜沒有LV包多，卻是我真正需要且常用的包。

下跌是檢視的好時機

買股也是一樣，最近股市大幅修正，恰好適合來檢視自己的持股在心態上有沒有辦法長抱？哪一類股票抱得令你忐忑不安，哪一類雖然帳面上虧損連連，卻能讓你抱得有底氣，敢勇於加碼的，它就是你的真命天「股」

成長股：如台積電（2330）、元大台灣50（0050）、統一FANG+（00757），以長期趨勢來看確實向上可期，但價格震盪幅度大，且沒有較佳的殖利率股利保底，比較適合觀念穩固且心臟較大顆的投資人。

以領息為主的核心持股：如金融股、高股息ETF，價格起伏小，上漲程度有限，長期持有年化報酬率的確不如成長股。

好處是它有每年5%股利保底，無論熊市、牛市都能穩穩將這股利握在手中，不會因震盪而將先前的年化報酬回吐。

存最適合自己的股票才是王道

兩者各有優缺點，端看自己個性適合哪一種，也可以都存再根據自己喜好來調整比例。不必和人爭論孰是孰非，也不用踩低捧高去説服別人來認同自己，畢竟每個人都是獨立的個體，投入資金、價值觀、心理耐受度也不盡相同。適合你的不一定適合他，適合他的或許對你來說不夠好，皆有可能

我們該存的不是績效最好的股票，而是最適合自己、抱起來最安心、開心的股票。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此

ETF 股票 2330台積電 0056元大高股息

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