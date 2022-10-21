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00919有航運股這ETF還能存嗎？ 專家：該看的是「這件事」

聯合新聞網／ 孫太
圖為長榮（2603）海運貨輪。 聯合報系資料照片
圖為長榮（2603）海運貨輪。 聯合報系資料照片

00919有航運股耶！這樣的ETF好嗎？

粉絲私訊孫太說今天00919上市，這才讓孫太想起之前說過要整理群益回覆的信件，旅遊到忘了整理！

趁著上午趕緊整理，ETF有景氣循環股好嗎？我想這是很多投資人對於ETF納入景氣循環股會有的憂慮，主要也是因為景氣循環股有大起大落的特性，而我們存股要的是穩定，不是嗎？因此孫太在前一陣子也為此向群益投信請益，沒想到群益投信也很客氣，回覆了孫太的疑問，以下是孫太整理過後給大家參考的內容：

先說結論：不論是過去、現在或是未來型的ETF，都「有機會」納入景氣循環股，只是納入的「時間點」不同而已

景氣循環股不易判斷，有些是一般循環（舉例-面板族群），有的可能是超級循環（舉例-航運類股，目前預估到明年的經營狀況仍然很好、營建、原物料...等）

高股息ETF「都有機會」納入景氣循環股，畢竟大家都是用股息來選股（不論是未來、現在、甚至是過去），在景氣好時景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF容易納入選擇。即使是「過去」平均選股方式的ETF，也有可能在將來納入長期業績轉好的景氣循環股！---這裡的未來、現在、過去我想有長期投資ETF的人應該都知道是指誰，而這個回覆孫太可以認同，但還須觀察！

如果是因股價下跌而成為高股息的景氣循環股，不僅股利率高，而且評價也便宜（ex: 股價淨值比已處在1倍以下的低檔區），下跌風險已相對低，未來股價反彈機會高。

目前00919是改良版的高股息ETF，畢竟其換股時間點是在5月宣告股息後才去買，而且12月選股時會考量到EPS成長率來調整，如果該股票真的營運狀況不好，12月就會出清，不會一路抱下去

的確，越後期發行的ETF勢必一定會針對前期發行的ETF隱憂處進行改良，找出更棒的「選股邏輯」和「篩選規則」，因此選擇ETF最終還是要回歸到「選股邏輯」上，若選股邏輯跟自己投資邏輯符合，那就可以好好進行研究和投資了！

以上是孫太整理「對於成分股內有景氣循環股」群益的回覆！不知道是否有解決到大家的疑惑，對於孫太來說，選擇ETF要看的是其「選股邏輯」而不是「成分股」，因為成分股是會依據時空背景而有所變動的，我不太可能因持有的ETF納入某檔我不喜歡的成分股就全部出清，因為要看重的是ETF的「選股邏輯」是否符合自己投資的規則

小提醒，孫太不是00919的代言人，只是剛好粉絲有疑問與需求，孫太在粉絲專頁只談論財商思維，不推薦個股或是任何ETF給您，存粉做任何投資前還是要自己思考和判斷！若大家對於00919有其他疑問，也建議直接上群益FB粉絲專頁直接詢問喔！

最後，感謝群益投信的回覆，讓孫太更加了解00919以及景氣循環股對於高股息的影響差異，也希望這篇文章能讓大家對於自身持有的商品更加瞭解。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此

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