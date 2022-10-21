她問均價34元的0056還有救嗎？ 網：睡不著就乖乖存定存

疫情年股市漲不停，吸引了許多投資小白開戶進入股市，不料，今年遇到股災，讓不少人「叫苦連天」。就有人分享，自己買的元大高股息（0056）均價在34元，該怎麼辦？

該名投資人在「Dcard」上以「這樣的我還有救嗎？」為題發文表示，從前（2020）年進場到現在，當時很流行存股0056，有一點錢就進場，沒有做功課也沒聽相關的財經專家分析說法，抱持著「沒賣出就不算賠」的心態經歷了多次股市震盪，現在0056價格來到23元左右，殖利率高很正常，「到底要不要認賠下課，還是先把APP刪掉明年再來？」

許多網友紛紛留言「ETF本來就是放著」、「沒到最後永不放棄」、「跌的時候怎麼不撿一下攤平？」、「ETF就定期小額購入放著領股息」、「漲的時候一直買，跌的時候才要賣，真的是在存股嗎」、「無限攤平大法」、「證券戶定期定額設定好，蓋牌不看，五年後又是另一片天」。

有網友認為原PO不適合玩股票「也許是閒錢投資，但很明顯心情隨著數字上上下下睡不著覺的人，老實說，你乖乖存定存吧，等你能夠幾百萬放股市，而不被數字上上下下影響到睡不著覺的時候再來吧！」

也有人建議都跌了就執行定期定額，落實長期投資「繼續定投了，已經跌到了，來不及跑了，研究一下國際金融局勢，適時加倍購買，微笑線正在下行探底了，繼續買抄底攤平，反正決定長期持有，就不用擔心現在了」。