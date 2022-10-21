萬三都不保的台股更該貪婪買進？ 給存股新手的「8大建議」

最近有年輕人看到現在股市大幅下跌，且自己也存了一些錢，覺得是買進的好時機，問我這時候該怎麼買股來存股，我想，今天就藉這個機會來說明一下我的建議，我整理成「五要三不」的8個原則，希望作為年輕人及初進存股領域的朋友們參考。

五要是指：要控管資金、要持之以恆、要慎選股票、要在本業精進、要吸收理財知識

一、要控管資金

這個是五要裡的首要，資金沒有控管好，就算買到好股也是枉然。存股是在生活無虞之餘，才能做的投資，既然存股是投資，「短期內帳面上」就不可能穩賺不賠，但是，如何能夠讓自己即使在面對短暫帳面上賠錢，仍能心理不受影響，需要強大的心理素質，但是這種心理素質不是隨便說我可以承受得住就真的承受得住，講是一回事，真正面對時又是一回事。

那麼要怎麼樣讓自己有強大的心理素質呢？估且不論其他方面，就以最實際的例子「資金」來說就好，存股不是一次投入就永遠放著不用再投入，我們也不可能有那麼多資金可以一次投入，除非我們很幸運地中了樂透頭獎，不然，大家一定都是就平常薪水的剩餘去買股的。

但我可以每月薪水剩多少錢就存股多少錢嗎？當然不行，人總有在緊急需要用錢的時候，這無法預料，因此，如果您無法存有一段時間的緊急生活費，那就不要買股，通常一般的建議是留有1年的生活費，不然至少也要半年，如果您每月生活費需要3萬元，那麼以最低標準，您至少要留18萬元現金在身邊，不能動用去買股，多餘的才能開始買。

有緊急備用金，這才是建立強大心理素質的第一步，「有恃」才能「無恐」，我們才不會因為需要緊急用錢而去賣股，如果賣的時機不好，那就是將「帳面上虧損」轉變成「實際上虧損」了，那不是馬上打擊了我們的信心了嗎？

先存了緊急備用金後，接下來，強大心理素質的第二步的依靠，就是要「將資金分配好」——我每個月能存多少錢？這些錢並不能全部拿去買股，比方說，我每個月淨存1萬元，那麼我可以將這1萬元全部拿去買股嗎？答案是：不行！

可是，不是已經存了緊急備用金半年了嗎？嗯，請思考一種情況，如果，這1萬元都拿去買股，那麼，如果有一天股市大幅下跌，變得很便宜，我想要加碼買，怎麼辦？那就用緊急備用金啊？不行，既然叫做是緊急備用金，不能隨便動用，那麼加碼的錢要哪兒來呢？

相信聰明的您應該想到，從「平常所存的現金」而來，也就是說，如果我月存1萬元，我拿來存股7千元，留3千元現金，是做為將來要「加碼」用的，那如果股市不斷上漲，沒有機會加碼怎麼辦？那就轉為更寬裕的緊急備用金吧，緊急備用金當然是愈寬裕愈好，如果哪一天空頭來臨，那麼您之前累積存了「2年」的緊急備用金，就能動用其中「1年」的額度去買股，還有「1年」留做真正的緊急備用，那不是很讓人安心嗎？

二、要持之以恆

持之以恆說來容易，但是卻不容易做到，因為就我所認識的人當中，真的有太多失敗的例子了，連我自己以前都不例外。

我曾經定下目標每個月要存多少錢買股，但是卻因為種種因素，讓自己找藉口懈怠下來，比如那陣子需要旅遊、需要買車，而把原本規畫要買股的錢都拿去「借」給旅遊、買車，然後再也「不還」了！

就這樣，我的存股進度慢了很多，有很長的一段「空窗期」，我是幾乎沒有存到任何股票的，直到幾年前，才幡然醒悟，覺得這樣下去不行，因此，就思考該怎麼強迫自己「存股」，剛好這時候零股買賣變方便了，券商提供的定期定額也很便利，我就開始用「零股定期定額」的方式，強迫自己存股，讓「靠外力的約束」的方法，讓我們能克服人的「惰性」，而能持之以恆。

三、要慎選股票

這一點是真的很重要，既然要存股，就打算將來不太可能賣，而是存很久很久，以領得股息以及增加資本利得為目標，就像結婚要找一個值得託付終身的好對象一樣，怎麼可以隨便選呢？

但是一般人選股的能力一定比不上專家吧，那麼怎麼辦？不用怕，我的想法是，如果不會選股，就直接買名氣大、規模大的ETF，就很安全，如果需要跟隨大盤成長，就選0050、006208等，如果需要領股息多一點，就選0056、00878等，都是相當穩健的標的。

如果覺得ETF是間接當股東，想「體會直接當股東」的感覺，那麼選以上這些ETF的成份股內的企業，直接買其股票也行，以我個人的喜好，我金融股為例，會優先以「四大官股金控」為選擇，因為有國家背書，其中，以官股比例占最高，財政部為最大股東的「合庫金」更是我的首選。

我目前是ETF與個股並行存股，但是，若是初存股者，我建議還是盡量以ETF為主，尤其現在許多ETF的發行價都是15元，價格較低，容易買到較多股數，建立成就感，等到存到了一定張數(例如10張以上)，基礎建立後，再開始買「穩健的個股」。

四、要在本業精進

存股需要的是錢，沒有錢就什麼股都不用想，先賺錢去比較重要，請記住，「存股只是存錢的一種方式」，它並不是存錢的全部，我們如果賺的錢連支撐基本的生活費都很拮据了，那還談什麼存股？

所以，我想跟年輕人說，如果您現在的薪水不到3萬元，請不要開始存股，請「存自己的能力」，不要好高騖遠就要跟在股市打滾多年的前輩一樣存股，要嘛先在本業上精進，讓自己更專業，將來值得擁有更好的薪水，如果覺得現在的「本業」不符合自己的志趣或無法讓自己有好的發展，那就另闢「第二專業」，現在很多「斜槓族」不就是這樣努力增加自己的收入嗎？

唯有讓自己的收入能達到一定的水準，再依第一點「要控管資金」的做法：先存下6個月的緊急備用金，然後每月能存下至少8仟元，再來開始拿其中5仟元來「存股」，3仟元繼續存「緊急備用金暨股災加碼金」。這樣的存股才夠紮實。

五、要吸收理財知識

存股不是無腦存，不用做功課的，很多人說我存ETF，根本不用研究個股，理財知識就算不懂也沒關係。這話乍聽之下似是沒錯，但是，您知道ETF有很多種類嗎？有些ETF是開槓桿、高風險，不適合拿來存股的嗎？您知道ETF的淨值和市價的關係，如果是溢價就要先不要當盤子去買，而折價時買更划算嗎？如果您可以多懂一些，您就可以投資得更「安心」，因為您懂，不容易被話術騙。

舉一個實際的例子吧，我的太太前一陣子，看到某個ETN很便宜，才5元，所以5000元就能買一張，不多考慮就直接買了兩張，還很開心的說她買了兩張便宜的ETF，我看到之後，差點笑出來，ETN不是ETF啊，ETN不是實際持有資產，比較像是與券商對賭，而且券商有絕對優勢，下跌到某到價格，券商可以不玩就不玩，連想愈低愈買「抄底」都不可能，而若券商倒閉，還會血本無歸，我跟我太太說「拜託，要買之前，請看清楚，差一個字母差很多。」

她聽了之後，先給我一個白眼，然後怪我幹嘛這麼激動，然後說我幹嘛平常不跟她說。（呃…好吧…沒教妳，算我的錯…大丈夫能屈能伸）。 她想了想，覺得也怕券商倒閉（雖然機率不大），隔天就賣掉了，雖然ETN也有它的好處，例如追蹤指數較無誤差，但是對於我來說，這點誤差我其實不是很在意，我判斷它是不適合我的，這我就盡量不碰。

以上所舉的例子，不就是要有「理財知識」才能知道的嗎？雖然我們不用懂得像專家那麼深，但是基本的觀念也要有，如每股盈餘（EPS）、股東權益報酬率、本益比…等，這些還是要知道些比較好，否則當您看到本益比高達40倍的股票，或EPS節節敗退的股票，您還一頭栽下去買，那不是很可怕嗎？

三不是指：不要借錢買股、不要聽信明牌、不要一次all in

一、不要借錢買股

借錢買股，簡單來說，就是「融資」，提供擔保品，跟券商借錢買股。如果我們用自己的錢買股，不論股價跌得多低，我們頂多套牢，不賣也不會實現虧損，大不了這一筆資金就「凍結」在那裡，等以後有一天「回春」解套。

但是，融資可就不是這樣了，股票下跌，我們的維持率就會下降，下降到一個程度，券商就會要我們補繳保證金，如果繳不出來，就要被「斷頭」，券商強迫把我們的股票賣掉，立刻「實現虧損」，根本沒有像自有資金買股有「拗、抄底」的機會，這是主動權掌握在別人手上，這樣的買股您安心嗎？

當然，融資也不全然是壞處，對於有信心看對市場走向的人來說，也是提供他們放大報酬率的方式，除了融資，相對的也有融券、借券…等等，就不贅述了，有興趣的人再自己研究即可。

對於想要專心穩健地存股的朋友們而言，請放棄用這種方式買股，除非您是以做價差為主，又對自己的判斷很有信心，但是，別太有自信，我們都只是平凡人，真的只要賺該賺的錢、領該領的股息、賺該賺的資本利得就好，不要想太多花招。

二、不要聽信明牌

您知道有多少所謂的投顧老師或達人，講得頭頭是道，其口才之好，可以把一支股票捧上天，前景多麼好之類的天花亂墜，真的很令人佩服，連我看了有時都很想心動跟著去要「明牌」，但是冷靜下來想想後，就會知道這很有問題，我想您都聽過什麼老師優惠期間只開放幾個VIP名額，要參加會員就快…等等的話，我的建議是，聽聽就好，不聽更好。

他們有可能有某些產業分析還算中肯，有其價值，但是常常都誇大過頭，比較有良心的可能真的會帶您先賺到幾次再來…嗯，您懂的，沒良心的可能直接與企業勾結，為了炒高股價，讓您幫忙抬轎追高買，然後在高點倒貨，您花了貴鬆鬆的會員費，去幫別人賺錢，自己當傻子、當盤子接別人倒貨的股票，又何必呢？

年輕人尤其需要注意這一塊，因為涉世未深，不小心真的會被這些在資本市場上打滾這麼久的不肖份子利用，一定要謹慎，最好的明牌往往不是那些老師推薦的，而是在自己心中，有一派人推崇「生活存股」，也就是從日常生活中去觀察到哪些企業具有發展，經由自己去找到的明牌才是真明牌，別人為什麼要那麼好心告訴你明牌？他是做慈善的嗎？這邏輯不對嘛！是不是？

三、不要一次all in

最近股市下修的幅度相當大，有一些人直接說，差不多落底了，乾脆直接歐印吧，我認為，萬萬不可，這樣太過冒險了，如果現在只是在半山腰呢？若再下跌，您不就只能乾瞪眼，流著口水看著別人買到比您更物美價廉的股票，是不是？

所以，無論如何，我都不建議一次all in，因為沒有人有辦法猜得那麼準，說落底就真的落底，何不把資金多分成幾份，如果是定期定額的人，那什麼事都不用做，只要照原來的規畫做即可，因為定額意謂會在低價時自動多買股數，這就具有「低多買」的功能。

如果是不定期不定額的人，建議可以將資金分成6份，每跌10%就買1份，那這6份可以讓您跌到市值剩40%時才買完，當大盤指數跌到只剩4成，這是多麼嚴重的股災啊，我們將資金分配到這時候還有錢買，不是比提早就歐印的人更有底氣嗎？

以上的「五要三不」如果覺得太多，其實可以濃縮成以下兩點就好：

「五要」簡單成一個準則，就是：要實在！ 「三不」簡單成一個準則，就是：不貪心！

總結

要實在、不貪心。就是存股的最高準則！

存股就像爬山，一步一步爬，總會到達山頂的！

祝大家投資愉快順心！

◎本文內容已獲 茉園存股隨筆 授權，原文出處於此