停損140幾元的0050！ 他點出「4錯誤」：股市高點時過於樂觀

台股遭逢股災影響，元大台灣50（0050）今年高低點的落差高達32％，有許多投資人都套牢在140元以上。有網友表示，同事近期才將0050停損出清，他點出4點同事的錯誤，分別是對股市高點太樂觀、買進價位過高、投資心態不健全、沒有虧損的配套措施。

Dcard上一篇「0050需要停損嗎？」文章，網友說同事跟他聊到投資，說明近期股市帳面上的虧損嚴重，已經把大部位下的140多元的0050都砍掉了。

網友說，自己在去年股市高檔的時候已經減碼很多部位，股市回檔修正的今年，又重新開始建立資產。雖然帳面上還是賠錢，但心情卻很輕鬆，心態上會覺得每一次的買進都會比上一次便宜，因為進入股票的時期相對低點。

他也點出同事的4點錯誤：

1.股市高點過於樂觀，而大部位買進。 2.縱使是好標的，買進價位也不能亂買。 3.遇到股市大修正，產生恐懼只能停損。 4.投資前必須要建立，萬一崩盤-80%能不能承受？有沒有A.B方案？

「再來指數型ETF該不該停損，我個人認為還是資金配置的問題，如果高檔一次All in，而這一筆資金又會影響到生活，那當然可以稍微賣一些掉。那如果是閒錢，三年都用不到的金錢，那當然放著就好，並且我會持續再買進，帳面虧損表示現在的價格，比總成本還要更便宜，那經濟長期發展無虞之下，我還是會持續買進。」

網友紛紛留言「能抱到現在才跑 也是很有擋頭」、「0050叫停損？被當韭菜割剛好而已」、「忍術無限攤平術」、「你從0050上市到現在來看，都是不斷的創造高峰，請繼續留著吧！」、「早就要砍，現在算了吧，部位沒很大當存股」。