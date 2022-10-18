這檔ETF績效勝0050…配息大方還連動大盤 專家：低調的強者！

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，富邦公司治理（00692）上市5年多，稱得上是「低調的強者」，不僅在報酬率上更勝元大台灣50（0050），還有一半年度配出高股息等級的殖利率，一次買下100檔公司，會是更分散、更好的選擇嗎？

以下為影音內容：

富邦公司治理（00692）基本資料

富邦臺灣公司治理100基金（00692） 成立時間：2017.05.04 上市時間：2017.05.17 發行價格：20元 追蹤指數：臺灣公司治理100指數

每年7月進行成分股審核和調整，1年配息2次，是在7月和11月。

簡單來說，指數是以證交所上市股票為母體，經流動性檢驗加上最近1年公司治理評鑑結果前20％為主要篩選條件，並納入財務指標，選出100檔成分股，以市值計算權重。

00692的一大特色是持有100檔成分股，一次涵蓋大型股、中型股和些許小型股，組成上算多元。

另一件值得說的是經理費僅0.15％屬於台股ETF最低的一級，加上1年只調整1次周轉率低，近年來「低內扣王」不是00692就是富邦台50（006208），這對長期投資一族來說會比較安心，也有助於貼近指數績效。

00692三大特色

1.報酬率勝0050和大盤

檢視一檔ETF好壞，報酬率肯定是最直觀的數字，00692上市5年多了，過去考試的成績怎麼樣呢？

為了有對照組，找了台股ETF中最有代表性的0050和「孿生兄弟」006208比一比淨值報酬率。

結果顯示遇到股災時，00692跌得相對少一點，而在近3年、5年的績效也是略勝一籌，至於未來次否能持續保持領先？這很值得長期觀察。

00692自2017年中上市，不過它所追蹤的指數「臺灣公司治理100指數」2015年6月15號就誕生了，對手分別是台股的加權股價指數、臺灣50指數、臺灣高股息指數，統計的是含息報酬。

在超過7年的比拚中，臺灣公司治理100指數以113.97％成績奪冠，臺灣50指數以104.8％微幅勝過加權股價指數的101.62％，臺灣高股息指數落差就比較大了僅67.92％。

2.類高股息ETF

網路上有人說00692是「0050和高股息ETF的綜合體」，除了報酬率和大盤相似，每年的配息也值得期待。

雖然00692並不是主打高股息的一檔ETF，但綜觀這5年多的配息紀錄，成績都還不錯，2017上市當年就發很大方，表上更有一半年度的殖利率「很高股息」，難怪會被一些網友戲稱「類高股息」。

有趣的是，過去幾年股利都是7月配得少，11月配得多，不過今年7月就豪發1.48元（殖利率約5％），讓投資人很好奇，11月會配多少，殖利率會衝多高呢？

3.類大盤ETF

截至2022年9月底，00692的成分股約占大盤市值71％，比起持有50檔大型股、約占大盤市值70％的0050略高一些，確實稱得上是類大盤ETF，也就是和大盤連動性高，漲跌走勢很相似的一類。

00692的前10大持股的名單排序和加權指數是一模一樣，證明這些大企業在公司治理評鑑、財務指標上都沒有什麼問題，與0050對照，確實兩者持股的相似度頗高，不過整體來說00692分散性稍微好一點。

00692持有100檔股票，一派人認為它是台灣ETF界，更能分散風險的好選擇。

分析臺灣公司治理100指數，可以發現成分股分布上，大型股53檔、中型股39檔，還有小型股8檔，看上去分散性似乎還不錯，中小型股占了快一半，不過加上權重一起看就能明白，大型股其實「超巨大」，基本上是由它們決定績效好壞，而中小型股有些微的影響力。

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