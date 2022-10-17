1千萬退休金全壓0056不玩價差只領股息？ 網：成本18元以下穩賺不賠

退休要存多少錢才足夠生活？一直是大眾討論的議題，而因應每個人也有不同的答案。有網友表示，媽媽的儲蓄險到期，有打算全部投入元大高股息（0056），一年只要有40-50萬的現金，就夠一般生活使用，「不賺價差只領股息，這樣是否可以？」但有網友認為，還是不要一次把所有錢都投入股市比較好，畢竟還是有風險存在。

網友在PTT上以「退休金存股推薦」為題表示，媽媽的儲蓄險已經到了，近期領回了1千萬元，這次想要替媽媽主導這筆退休金，詢問過媽媽的意見，一年40至50萬就很夠生活了，也就是說，只要找到一檔殖利率長年5％的股票即可。

網友接著表示，想要投資0056，他認為「反正0056倒了台幣大概也變廢紙了，而且我看歷年來0056的殖利率也大致上都有5%以上，不曉得除了0056之外還有哪些幾乎穩到不會倒的標的可以參考呢？不考慮賺價差只考慮長期投資放到我媽掛那一天。」

網友紛紛給出意見，認為不要一次單壓「建議拿一半出來，定期定額買0050，一半留定存分五年，把五百萬買完，之後含定存利息也有30-50萬收益」、「退休金真的不要單壓，遇股災本金虧五成或股息配不出來，你媽要出來撿回收？保險債券ETF現金分散配置才是上策」、「每月買9萬的ETF ，0050、0056、00878，搭配中華電信（2412），然後等著領股息，買個10年，定期定額不要一次ALL IN ，每檔3萬，接下來就克制自己的貪念」。

也有人覺得0056是不錯的投資標的，「確實最穩就0056，配息個5年，成本降到18塊以下，穩賺不賠」。