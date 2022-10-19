散戶快拜！免看盤「常識選股法」5步驟+3重點看過來

隨著投資門檻降低，有愈來愈多沒有知識背景的散戶投資人進入股市，他們除了購買追蹤大盤的指數型基金、ETF取得穩定回報外，還能怎麼投資？華爾街投資顧問的愛德華‧萊恩（Edward W. Ryan）就設計了一套具系統性的「常識選股法」，讓散戶也能自信選股賺進好報酬！

此策略的簡單五步驟，將會讓你改頭換面，從只是跟很多公司互動的一般消費者，搖身一變成為深思熟慮、恪守紀律的投資者，並擁有集中的投資組合。你不只會有選股的計畫，還會有一個完整的作業流程，知道如何管理手中的股票，清楚何時要賣出、減碼或加碼。

用常識選股的五個投資步驟

‧步驟一：製作選股清單。

在這裡，你要做的是整理。你要整理出生活中使用的所有產品與服務，盤點自己所有的活動，並做成清單。這個與時俱進的清單，我們稱之為「選股清單」。你需要每一季（三個月）就更新一次。而這個清單，就是我們投資策略的基礎。

‧步驟二：篩選。

在這裡，你要判定與你有互動的每一間公司有多特別。你需要針對你使用的每一項產品與服務提出想法，並依據指引回答幾個問題，來藉此判定每一間公司是否有可能成為特別的公司和優質股票。

‧步驟三：排序。

你的清單裡有很多公司，你要在這一步去蕪存菁，選出菁英中的菁英，並將之排名，以幫助你決定要在其中投入多少資本。

‧步驟四：進行投資。

你會在這一步進場，遵循幾個簡單的規則，投資清單中名列前茅的股票。

‧步驟五：管理投資組合。

你會在這最後一步學到簡單有效的規則，幫助你持續管理持股。這些規則會以你的選股清單的是否變更為基礎，幫助你決定何時賣出、減碼或加碼。

以上就是「常識選股法」的重點整理。這五個步驟組成的框架，就是要幫助你從生活裡熟知的公司中找出下一個致勝股票，並從中獲利。

單就這五個步驟直接執行當然沒問題，不過我仍希望你可以學習額外的三大重點。這些重點可以讓你的報酬增加，還可以降低投資過程潛藏的風險：

‧風險管理重點一：低點買進。

‧風險管理重點二：用 ETF 避險。

‧風險管理重點三：資產多樣化。

《常識選股法》。圖／樂金文化提供

這三個重點是非常重要的風險管理工具，讓我有信心將大量資產淨值投入這套投資策略。

我們在這裡會提到， 思考資產淨值如何配置是非常重要的事，也就是每個不同的投資籃子中應該要放多少顆蛋，這些籃子包括：股票、債券、現金、貴金屬、不動產等。

「常識選股法」並不是全面性的財富管理計畫。對於進行選股的人來說，這個策略可以運用在一部分的股票投資上，讓你能從每天使用的最佳產品與服務的公司上，在其獲利、成長、賺錢的時候分一杯羹。

(本文摘錄自《常識選股法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)