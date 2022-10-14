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00891跌成「半倒體」ETF…怎解套？ 專家兩點教看「底部」跡象

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
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財經專家黃世聰在節目「聰明理財大小世」中分享，半導體近期跌成半「倒」體，買相關ETF的投資人，這時候該觀望還是進場，已經買了套牢了該怎麼辦？

以下為影音內容：

美國祭出了，史上對中國最嚴厲的半導體制裁，可以說算是抄家滅族的狀況。

觀察美國三、四大指數，那斯達克年金跌幅34.7％，道瓊跌幅21.9％，主要原因是供過於求的壓力非常大。

半導體本身也算是景氣循環股，建議要買在本益比高的時候，賣要賣在本益比低的時候。

調整庫存都需要一段時間，也就是景氣循環的落底是需要時間，短則一年長則兩年，就目前觀察，其實今年的上半年台積電（2330）才剛剛出到頂部，現在再往下回折，尚需要一段時間的整理。

等順風 半導體ETF解套就等這時機

這次的下跌過程可以發現，散戶是越跌越買，外資是越賣越多，9月的時候台積電的股東人數飆至141.75萬人

目前為止掛牌跟台灣半導體有關的ETF：

中信關鍵半導體（00891）

富邦台灣半導體（00892）

新光臺灣半導體30（00904）

兆豐台灣晶圓製造（00913）

今年以來這4檔的ETF受益人數不斷增加，顯見的是，股價在下跌的過程當中，投資人對這種半導體ETF還是很有興趣。

怎麼去投資？

半導體產業其實是「多頭漲得多、空頭跌得重」。

所以會建議投資人在空頭的時候不要去摸底，因為這種股票會漲得多也會跌多，當跌多的時候會不知道底部在什麼地方。

但反過來，如果處在多頭的情況就要買半導體，因為半導體會漲多。

單筆或未進場者不建議摸底。

一直持續有定期定額者，可以持續扣款，扣到相對低點時可加倍扣款。

如何知道「底部」出現了？

1.三個月不破底

目前為止沒有看到這樣的跡象，現在都沒有底部出現的樣子。

2.台積電要放量突破

買大於賣，外資大量進場。

個人比較傾向關注00892和00904這兩檔，因為涵蓋的範圍比較高，台積電的比重也比00891還要高，又沒有那麼偏重IC製造這一塊，但現在並不是一個好的買進時間點。

本文內容與 品觀點 合作產出。

00891中信關鍵半導體 00892富邦台灣半導體 00904新光臺灣半導體30 00913兆豐台灣晶圓製造 本益比 ETF 2330台積電

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